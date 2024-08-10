Жильцы дома Чичканова, 131 усомнились в достоверности ответа областных властей по вопросу капремонта Комментариев: 0



В официальном ответе от министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, по мнению жильцов, содержатся неточные данные. В частности, утверждается, что на собранные средства в размере 29,38 миллиона рублей якобы планировалось проведение ремонта стен и других ограждающих конструкций дома. Однако жильцы настаивают, что согласно документам Фонда и материалам суда, эти средства предназначались исключительно для ремонта межпанельных швов.



Кроме того, жильцы опровергают заявление о том, что они сами настаивали на разработке проектно-сметной документации с учетом утепления фасада. По их словам, утепление уже было предусмотрено в техническом задании по контракту с подрядчиком, ИП Гудов Ю. П.



Также вызвал недовольство и представленный баланс, который, по мнению жильцов, не отражает реального состояния дел. В ответе также было указано, что взнос предложили увеличить до 15,8 рубля за квадратный метр, тогда как жильцы утверждают, что реальная сумма повышения составила 15,89 рубля.



Эти расхождения заставляют жителей сомневаться в предоставленной информации и требуют более точного и прозрачного подхода со стороны властей в решении вопроса о капитальном ремонте их дома.



Фото: Сергей Мосев (ТОП 68) Жители дома №131 на улице Чичканова в Тамбове усомнились в достоверности информации, представленной областным правительством в ответ на их жалобу, озвученную во время Прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным. Жильцы обращались с проблемой многолетнего отсутствия капитального ремонта фасада, несмотря на их многочисленные обращения в различные инстанции, от муниципального до регионального уровня.В официальном ответе от министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, по мнению жильцов, содержатся неточные данные. В частности, утверждается, что на собранные средства в размере 29,38 миллиона рублей якобы планировалось проведение ремонта стен и других ограждающих конструкций дома. Однако жильцы настаивают, что согласно документам Фонда и материалам суда, эти средства предназначались исключительно для ремонта межпанельных швов.Кроме того, жильцы опровергают заявление о том, что они сами настаивали на разработке проектно-сметной документации с учетом утепления фасада. По их словам, утепление уже было предусмотрено в техническом задании по контракту с подрядчиком, ИП Гудов Ю. П.Также вызвал недовольство и представленный баланс, который, по мнению жильцов, не отражает реального состояния дел. В ответе также было указано, что взнос предложили увеличить до 15,8 рубля за квадратный метр, тогда как жильцы утверждают, что реальная сумма повышения составила 15,89 рубля.Эти расхождения заставляют жителей сомневаться в предоставленной информации и требуют более точного и прозрачного подхода со стороны властей в решении вопроса о капитальном ремонте их дома.Фото: Сергей Мосев (ТОП 68)



