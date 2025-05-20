Суд обязал администрацию Тамбова спасти Дом Нарышкиной: в течение года должны начаться работы 0 Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения первой инстанции, обязывающего администрацию Тамбова выполнить комплекс неотложных мер по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — «Дома Нарышкиной». Иск был подан областным департаментом по охране памятников, и его

Экс-вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов арестован по делу о взятке в особо крупном размере 0 Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова, который проходит обвиняемым по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба

В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на приём и выпуск рейсов 0 С 01:05 мск в аэропорту Тамбов (Донское, ИКАО: UUOT) начали действовать временные ограничения на приём и отправку гражданских воздушных судов. Об этом сообщил Telegram-канал, связанный с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией).

«Честь, долг и мужество»: ветераны Мичуринска продолжают служение Отечеству и воспитывают молодежь 0 Мичуринское местное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» — это не просто объединение участников боевых действий. Это сплочённое сообщество людей, преданных своей стране, которые продолжают вносить вклад в судьбу России даже в мирное время. С

РСХБ презентовал проект «Школа фермера» на семинаре «Наставничество в бизнесе» для участников СВО 0 В Тамбове в рамках региональной программы «Наставничество в бизнесе» для участников СВО и членов их семей провели семинар, на котором ветераны спецоперации могли задать интересующие вопросы. В мероприятии приняла участие директор Тамбовского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Елена Шарова.

В Тамбове обсудили, как сохранить суверенитет в условиях глобализации 0 В Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ) прошла международная научно-практическая конференция «Суверенное государство и национальное право в условиях глобальной трансформации». Организатором выступил Юридический институт ТГТУ и Правительство Тамбовской области. В конференции

Взрыв красок и эмоций: в Тамбове вновь пройдет ярчайший праздник лета 0 Тамбов вновь окрасится в сотни оттенков — 12 июня, в День России, в Олимпийском парке состоится долгожданный фестиваль «Краски России». Начало яркого праздника намечено на 14:00. Вход свободный, возрастных ограничений нет (0+).

В Тамбове открылся морской учебный центр имени Л.С. Дёмина: кадеты вышли на первую регату 0 19 мая на живописном заливе реки Цны в Тамбове официально начал работу морской учебно-тренировочный центр кадетского корпуса имени Льва Дёмина. Новый центр станет ключевым звеном в системе патриотического и профессионального воспитания молодёжи, заинтересованной в морской и речной службе. Об этом

Чистота в игре: 25 мая в Тамбове пройдут «Чистые игры» на Ласковском карьере 0 Тамбовчан вновь приглашают совместить полезное с увлекательным — экологический квест «Чистые игры» состоится 25 мая на территории Ласковского карьера. Ранее планировалось провести мероприятие 18 мая, однако его пришлось перенести из-за неблагоприятной погоды.

Центр Тамбова освобождают от киосков: продолжается демонтаж НТО 0 В Тамбове продолжается масштабная работа по очищению исторического центра города от нестационарных торговых объектов (НТО). Демонтаж ведётся в рамках постановления городской администрации, в котором закреплён перечень улиц, где установка временных конструкций запрещена.

РСХБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов 0 В РСХБ стартовала акция «Приветственная ставка» для новых клиентов – физических лиц. По условиям акции, при открытии накопительного счета «Мой счет» в рублях на первые три месяца действует повышенная ставка 19% годовых.

ГК «Еврострой» займётся комплексной застройкой участка на улице Магистральной в Тамбове 0 Группа компаний «Еврострой» получила право на реализацию проекта комплексного освоения земельного участка по адресу: улица Магистральная, 100, в городе Тамбове. Об этом сообщила генеральный директор компании Светлана Кузнецова в интервью изданию «Площадь».

Герой среди нас: в Мичуринске установили баннер в честь ветерана Виктора Воротникова 0 На улице Лаврова в Мичуринске появился новый символ мужества и верности Родине — баннер, посвящённый Виктору Михайловичу Воротникову, летчику, подполковнику, ветерану войны в Афганистане и кавалеру ордена Красной Звезды. Инициатором установки выступило Мичуринское местное отделение Общероссийской

В Тамбове проходят рейды по проверке новых граждан России: выявлены уклоняющиеся от воинского учёта 0 Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовскому гарнизону совместно с полицией и сотрудниками военных комиссариатов региона проводят регулярные мероприятия, направленные на противодействие незаконной миграции и проверку соблюдения требований

Обмен без денег: в Тамбове снова пройдёт фримаркет 0 24 мая в Тамбове вновь откроется пространство свободного обмена вещами — фримаркет. Гостей приглашают с 10:00 до 18:00 в Пушкинскую библиотеку. Здесь каждый сможет поделиться тем, что ему больше не нужно, и найти что-то новое для себя — совершенно бесплатно.

В Тамбове выявлены три новых объекта культурного наследия 0 В историческую карту Тамбова добавлены новые адреса: ещё три здания официально внесены в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ подписал директор Департамента по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области Дмитрий Самородин.

В Тамбове на перекрёстке Карла Маркса и Лысогорской произошло серьёзное ДТП: пострадали четыре человека 0 Утром 17 мая в центре Тамбова на пересечении улиц Карла Маркса и Лысогорской произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. По данным областной Госавтоинспекции, виновником аварии стал 18-летний водитель «ВАЗ-2106», который, выезжая со второстепенной улицы

В Тамбове утвердили проект трёх новых многоэтажек рядом с Красненским карьером 0 Градостроительный облик сразу трёх жилых домов, которые планируется возвести на улице Павла Строганова в Тамбове, получил официальное одобрение со стороны городской администрации. Новые здания появятся недалеко от Красненского карьера и школы № 2. Проект реализует строительная компания ООО

После вмешательства Бастрыкина в Тамбовской области возбудят дело о нарушении прав сироты 0 Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту грубого нарушения жилищных прав девушки из числа детей-сирот, проживающей в Тамбовской области. Поводом для вмешательства стало сообщение в социальных сетях, где рассказали историю

«Наш дом разрушается, а нас игнорируют»: жители Чичканова, 131 просят Евгения Первышова вмешаться в ситуацию с капремонтом 0 Обитатели многоквартирного дома № 131 по улице Чичканова в Тамбове, где проживает свыше тысячи человек, вновь обратились к врио главы области Евгению Первышову с коллективным обращением. Люди просят чиновников перестать откладывать капитальный ремонт фасада здания, который, по их словам, был