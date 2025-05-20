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В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на приём и выпуск рейсов
С 01:05 мск в аэропорту Тамбов (Донское, ИКАО: UUOT) начали действовать временные ограничения на приём и отправку гражданских воздушных судов. Об этом сообщил Telegram-канал, связанный с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией).
По информации ведомства, решение принято в целях обеспечения безопасности полётов. О сроках действия ограничений, а также о причинах их введения в сообщении не уточняется.
Пассажирам и авиаперевозчикам рекомендуется следить за обновлениями и проверять статус рейсов у представителей авиакомпаний и на официальных ресурсах аэропорта.
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