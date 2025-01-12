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В аэропортах Калуги и Тамбова сняты ограничения на полёты
Аэропорты Калуги (Грабцево) и Тамбова (Донское) возобновили приём и выпуск воздушных судов после снятия временных ограничений.
По информации Росавиации, ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.
Ранее сообщалось о введении таких мер в аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова. Теперь работа аэропортов возвращается к нормальному графику, что облегчает передвижение пассажиров и восстановление авиационного сообщения.
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