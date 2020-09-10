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В Тамбовской области сняли практически все коронавирусные ограничения
Вчера, 09:37
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С 10 сентября т.г. по решению главы администрации области Александра Никитина, согласованному с региональным Роспотребнадзором, регион фактически полностью возвращается к нормальному режиму функционирования организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей.
В частности, в привычном формате, но с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора могут работать организации, осуществляющие творческую деятельность, деятельность в области искусства, культуры, отдыха и развлечений, а это касается возможности начала театрального сезона, открытия сельских клубов и много другого. Разрешена работа парков культуры и отдыха, музеев. Возобновили проведение прочей зрелищно-развлекательной деятельности.
Также в полном объеме сняты ограничения, ранее установленные для органов записи актов гражданского состояния. Теперь услуги предоставляются без предварительной записи, при этом количество приглашенных на регистрацию брака не ограничивается.
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