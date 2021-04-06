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В Тамбов возвращается театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова

Сегодня, 08:35
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В Тамбов возвращается театральный фестиваль имени Н.Х. РыбаковаС 12 по 19 мая в Тамбовском драматическом театре пройдет фестиваль имени Н.Х. Рыбакова (возрастные ограничения 12+).

На этот раз в конкурсной программе примут участие актерские коллективы из Тулы, Калуги, Тамбова, Мичуринска и Арзамаса.

Приём посетителей осуществляется в средствах индивидуальной защиты (в масках). При входе делается замер температуры и осуществляется обработка рук антисептическими средствами. Просьба в зале соблюдать социальную дистанцию с другими посетителями.
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