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Воздушную гавань области подготавливают к обслуживанию новых типов воздушных судов
Вчера, 13:37
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Вопросы безопасности в железнодорожном и воздушном транспорте стали основной темой рабочего совещания между Главой региона и первым заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора Юрием Городковым.
Особое внимание уделено модернизации инфраструктуры аэропорта "Тамбов". В настоящее время воздушная гавань Тамбовской области готовится к обслуживанию новых моделей воздушных судов, таких как, например, самолёт SSJ-100. Региональный бюджет выделил почти 350 миллионов рублей на эти цели. После завершения модернизации аэропорт "Тамбов" сможет занять важное положение среди авиационных узлов в Центральной России.
Максим Егоров подчеркнул, что на встрече также был обсуждён вопрос об обслуживании пассажиров на железнодорожном вокзале областного центра. Глава Тамбовской области рассказал о обращениях, поступающих из социальных сетей, где жители выражают неудовлетворение тем, что вход и выход на вокзале находятся далеко друг от друга, что вызывает некоторые неудобства. Максим Егоров заверил жителей Тамбова, что эта проблема рассматривается, подчеркивая, что безопасность пассажиров всегда остаётся в центре внимания.
Таким образом, аэропорт "Тамбов" активно готовится к приёму новых типов воздушных судов.
Фото: Алексей Бучнев (ПриТамбовье)
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