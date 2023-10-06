«Спартак» потерпел крупнейшее поражение в новой истории Комментариев: 0



С самого начала стало очевидно, что игра будет непростой. Под руководством тренера Дмитрия Фомина "Спартаковцы" внедрили новую тактику. Погода также повлияла на ход матча: температура составила всего +8 градусов, но с учетом ветра это ощущалось как +2. Дождь, идущий с утра, превратил футбольное поле в скользкое болото.



В начале игры футболисты из "Калуги" показали себя спокойно и технично, несмотря на неблагоприятные условия. Они занимали верхние места в турнирной таблице, и неудивительно, что они сумели забить первый гол на 16-й минуте. Зрелищный удар в ворота "Спартака" пришелся на 27-ю минуту.



Первый тайм закончился травмой одного из футболистов "Калуги", Тимура Абдрашитова, который был эвакуирован на скорой помощи. Это вызвало замену в составе команды и продолжительную паузу. Второй тайм начался с измененными составами. "Спартак" из Тамбова попытался нарушить планы, но на 48-й минуте счет стал 3:0 в пользу "Калуги".



С этого момента исход матча был фактически предрешен, и вопрос оставался только в конечном счете. На 60-й минуте счет стал 4:0, а на 69-й - 5:0. Футболисты из Калуги уверенно и без лишних рисков двигались к победе, контролируя поле с самого начала. Игра местной команды "Спартак" из Тамбова оказалась настоящим испытанием. Футболисты столкнулись с командой из Калуги в рамках 12-го тура Первенства LEON-Второй Лиги Б на стадионе "Спутник" в Калуге, известном как "колыбель космонавтики".С самого начала стало очевидно, что игра будет непростой. Под руководством тренера Дмитрия Фомина "Спартаковцы" внедрили новую тактику. Погода также повлияла на ход матча: температура составила всего +8 градусов, но с учетом ветра это ощущалось как +2. Дождь, идущий с утра, превратил футбольное поле в скользкое болото.В начале игры футболисты из "Калуги" показали себя спокойно и технично, несмотря на неблагоприятные условия. Они занимали верхние места в турнирной таблице, и неудивительно, что они сумели забить первый гол на 16-й минуте. Зрелищный удар в ворота "Спартака" пришелся на 27-ю минуту.Первый тайм закончился травмой одного из футболистов "Калуги", Тимура Абдрашитова, который был эвакуирован на скорой помощи. Это вызвало замену в составе команды и продолжительную паузу. Второй тайм начался с измененными составами. "Спартак" из Тамбова попытался нарушить планы, но на 48-й минуте счет стал 3:0 в пользу "Калуги".С этого момента исход матча был фактически предрешен, и вопрос оставался только в конечном счете. На 60-й минуте счет стал 4:0, а на 69-й - 5:0. Футболисты из Калуги уверенно и без лишних рисков двигались к победе, контролируя поле с самого начала.



