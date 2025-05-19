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В Тамбове открылся морской учебный центр имени Л.С. Дёмина: кадеты вышли на первую регату
Сегодня, 10:02
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19 мая на живописном заливе реки Цны в Тамбове официально начал работу морской учебно-тренировочный центр кадетского корпуса имени Льва Дёмина. Новый центр станет ключевым звеном в системе патриотического и профессионального воспитания молодёжи, заинтересованной в морской и речной службе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.
В торжественной церемонии открытия приняли участие врио главы региона Евгений Первышов и глава администрации Тамбова Максим Косенков. Почётными гостями стали представители Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. В честь события была организована кадетская шлюпочная регата, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Центр даст кадетам возможность не только изучать теорию морской и речной навигации, но и отрабатывать навыки судовождения, радиосвязи и спасательных операций на практике. Будущих матросов, штурманов и связистов также будут знакомить с историей флота — как российского, так и зарубежного.
«После официальной части с удовольствием пообщался с ребятами — их живой интерес к морскому делу вдохновляет. Верю, что этот центр станет не просто базой для тренировок, а настоящей школой характера», — написал Евгений Первышов в своих социальных сетях, подчеркнув значимость проекта.
Создание центра стало ещё одним шагом в развитии системы кадетского образования в Тамбове. Он уже привлёк внимание учащихся и их наставников, став символом единения традиций и современных подходов в подготовке подрастающего поколения к служению Отечеству.
Фото: novostitambova.ru
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