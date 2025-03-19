Реконструкция кадетского корпуса имени Л.С. Дёмина в Тамбове затягивается: здание стоит без крыши и окон Комментариев: 0



Изначально завершение реконструкции было запланировано на август 2025 года, однако теперь сроки сдвинуты на конец года. В министерстве образования Тамбовской области заявили, что сейчас завершён перерасчёт объёмов и составлен новый перечень оставшихся работ. Уже объявлены новые конкурсные процедуры на поиск подрядчика, который должен будет довести объект до ума.



Ранее подрядчиком выступала компания ООО «МонолитТехно». Контракт с ней заключили в 2023 году, но в начале 2025-го работы не были начаты, а в феврале электронный аукцион отменили по инициативе заказчика. Новый конкурс размещён 10 марта, заявки принимаются до 27-го числа. Начальная стоимость контракта составляет 132,9 млн рублей, что почти на 20 млн меньше, чем у предыдущего соглашения.



Отдельное внимание уделено сохранению архитектурных элементов. В региональном минобразе пообещали, что мозаичное панно на фасаде, вызвавшее бурную реакцию общественности и депутатов после планов на демонтаж, будет сохранено и воссоздано. Ранее его планировали демонтировать, что вызвало резкую критику и было расценено многими как уничтожение исторического наследия.



Пока идёт поиск нового подрядчика, кадеты продолжают обучение на базе школы № 2. Власти уверяют, что процесс находится на контроле, и ожидают, что после смены исполнителя реконструкция здания будет завершена в установленные сроки.

Фото: Тамбовский репортер Капитальный ремонт здания кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Л.С. Дёмина в Тамбове оказался под угрозой срыва. Как сообщили бывшие курсанты, объект по состоянию на март остаётся без крыши и окон, а строительные работы приостановлены. Причиной стала неисполнительность прежнего подрядчика, с которым заказчик — школа-интернат «Многопрофильный кадетский корпус» — расторг договор.Изначально завершение реконструкции было запланировано на август 2025 года, однако теперь сроки сдвинуты на конец года. В министерстве образования Тамбовской области заявили, что сейчас завершён перерасчёт объёмов и составлен новый перечень оставшихся работ. Уже объявлены новые конкурсные процедуры на поиск подрядчика, который должен будет довести объект до ума.Ранее подрядчиком выступала компания ООО «МонолитТехно». Контракт с ней заключили в 2023 году, но в начале 2025-го работы не были начаты, а в феврале электронный аукцион отменили по инициативе заказчика. Новый конкурс размещён 10 марта, заявки принимаются до 27-го числа. Начальная стоимость контракта составляет 132,9 млн рублей, что почти на 20 млн меньше, чем у предыдущего соглашения.Отдельное внимание уделено сохранению архитектурных элементов. В региональном минобразе пообещали, что мозаичное панно на фасаде, вызвавшее бурную реакцию общественности и депутатов после планов на демонтаж, будет сохранено и воссоздано. Ранее его планировали демонтировать, что вызвало резкую критику и было расценено многими как уничтожение исторического наследия.Пока идёт поиск нового подрядчика, кадеты продолжают обучение на базе школы № 2. Власти уверяют, что процесс находится на контроле, и ожидают, что после смены исполнителя реконструкция здания будет завершена в установленные сроки.Фото: Тамбовский репортер



