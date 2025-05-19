«Честь, долг и мужество»: ветераны Мичуринска продолжают служение Отечеству и воспитывают молодежь Комментариев: 0



Пока одни сражаются, другие — учат. Ветераны активно занимаются военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Очередная встреча состоялась в музейной комнате «Боевой Славы» с 11-классниками МБОУ СОШ № 9. Её провели участник первой чеченской кампании Сергей Георгиевич Пальчик и духовный наставник ветеранской организации, участник СВО, отец Дмитрий (Д.В. Быков).



Сергей Георгиевич рассказал школьникам о своём боевом пути. В январе 1995 года его подразделение было направлено на границу Чечни и Дагестана — в Хасавюртовский район. 28 февраля бойцам пришлось выдержать тяжелейшее сражение, длившееся более 12 часов. При численном и огневом превосходстве противника Пальчик принял командование на себя, был тяжело ранен, но смог вывести бойцов. За проявленный героизм он был награждён орденом Мужества.



Отец Дмитрий — не только священнослужитель, но и опытный фронтовой капеллан. За почти 30 лет он участвовал в миссиях и командировках: от конфликта в Грузии (1988) до Нагорного Карабаха, Донбасса, Сирии и Украины. Его путь — это история мужества, ранений, контузий и возвращения в строй. Весной он получил назначение помощником командира корпуса по работе с верующими.



Разговор с учениками был честным и прямым. Ветераны не приукрашивали действительность, понимая, что перед ними — будущие призывники. Они говорили о необходимости быть физически и морально готовыми к защите Родины, заниматься спортом, получать хорошее образование и учиться принимать осознанные решения.



После беседы школьникам показали макеты стрелкового оружия, провели практический урок по разборке и сборке АКМ. В завершение встречи советник директора по воспитательной работе Константин Илюхин выразил ветеранам благодарность, пожелал им крепкого здоровья и пригласил на будущие патриотические мероприятия.



Организация ветеранов выражает признательность главе Мичуринска Михаилу Харникову, руководителю округа Геннадию Хубулову и депутату Госдумы Александру Полякову за содействие в проведении встреч и поддержку работы с молодежью. Мичуринское местное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» — это не просто объединение участников боевых действий. Это сплочённое сообщество людей, преданных своей стране, которые продолжают вносить вклад в судьбу России даже в мирное время. С началом специальной военной операции члены организации приняли участие в помощи фронту: пятеро добровольно отправились в зону СВО, двое из них погибли, один числится пропавшим без вести, один был ранен, а ещё один служит по сей день — уже более полутора лет.Пока одни сражаются, другие — учат. Ветераны активно занимаются военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Очередная встреча состоялась в музейной комнате «Боевой Славы» с 11-классниками МБОУ СОШ № 9. Её провели участник первой чеченской кампании Сергей Георгиевич Пальчик и духовный наставник ветеранской организации, участник СВО, отец Дмитрий (Д.В. Быков).Сергей Георгиевич рассказал школьникам о своём боевом пути. В январе 1995 года его подразделение было направлено на границу Чечни и Дагестана — в Хасавюртовский район. 28 февраля бойцам пришлось выдержать тяжелейшее сражение, длившееся более 12 часов. При численном и огневом превосходстве противника Пальчик принял командование на себя, был тяжело ранен, но смог вывести бойцов. За проявленный героизм он был награждён орденом Мужества.Отец Дмитрий — не только священнослужитель, но и опытный фронтовой капеллан. За почти 30 лет он участвовал в миссиях и командировках: от конфликта в Грузии (1988) до Нагорного Карабаха, Донбасса, Сирии и Украины. Его путь — это история мужества, ранений, контузий и возвращения в строй. Весной он получил назначение помощником командира корпуса по работе с верующими.Разговор с учениками был честным и прямым. Ветераны не приукрашивали действительность, понимая, что перед ними — будущие призывники. Они говорили о необходимости быть физически и морально готовыми к защите Родины, заниматься спортом, получать хорошее образование и учиться принимать осознанные решения.После беседы школьникам показали макеты стрелкового оружия, провели практический урок по разборке и сборке АКМ. В завершение встречи советник директора по воспитательной работе Константин Илюхин выразил ветеранам благодарность, пожелал им крепкого здоровья и пригласил на будущие патриотические мероприятия.Организация ветеранов выражает признательность главе Мичуринска Михаилу Харникову, руководителю округа Геннадию Хубулову и депутату Госдумы Александру Полякову за содействие в проведении встреч и поддержку работы с молодежью.



