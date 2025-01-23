Год защитника Отечества: встреча поколений в Мичуринске Комментариев: 0



Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», которое возглавляет И.И. Волков активно работает над патриотическим воспитанием молодежи. Встречи поколений, проводимые ветеранами Афганистана, Чечни, Сирии и Украины, стали визитной карточкой организации. Одна из таких встреч состоялась в музейной комнате «Боевой Славы» со школьниками 8 класса Стаевской СОШ.



Ветеран боевых действий в Афганистане Виталий Николаевич Похорский рассказал школьникам о своей службе в 201 дивизии, участии в боях, получении ордена «Красной Звезды» и важности физической подготовки для выживания. Педагог с 1986 года, он убежден, что спорт укрепляет здоровье и воспитывает характер.



Иерей Дмитрий Быков, участник специальной военной операции, поделился опытом гуманитарной миссии и службы на передовой. С 2014 года он доставлял помощь в Донбасс, а с 2023 года добровольно заключил контракт с ВС России. Отец Дмитрий рассказал о предпосылках текущей ситуации и подчеркнул значение патриотизма, ответственности и честности в формировании будущих поколений.



В завершение ветераны провели экскурсию по музейной комнате, ответили на вопросы учеников. Встреча оказалась живой и насыщенной, оставив положительные эмоции у школьников и учителей. Подобные мероприятия помогают воспитывать в молодежи уважение к подвигам предков и любовь к Родине. 2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества, что закономерно в условиях продолжающейся почти три года специальной военной операции. Мирная жизнь в стране обеспечивается благодаря самоотверженности солдат, защищающих интересы народа и рискующих жизнью ради безопасности Родины.Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», которое возглавляет И.И. Волков активно работает над патриотическим воспитанием молодежи. Встречи поколений, проводимые ветеранами Афганистана, Чечни, Сирии и Украины, стали визитной карточкой организации. Одна из таких встреч состоялась в музейной комнате «Боевой Славы» со школьниками 8 класса Стаевской СОШ.Ветеран боевых действий в Афганистане Виталий Николаевич Похорский рассказал школьникам о своей службе в 201 дивизии, участии в боях, получении ордена «Красной Звезды» и важности физической подготовки для выживания. Педагог с 1986 года, он убежден, что спорт укрепляет здоровье и воспитывает характер.Иерей Дмитрий Быков, участник специальной военной операции, поделился опытом гуманитарной миссии и службы на передовой. С 2014 года он доставлял помощь в Донбасс, а с 2023 года добровольно заключил контракт с ВС России. Отец Дмитрий рассказал о предпосылках текущей ситуации и подчеркнул значение патриотизма, ответственности и честности в формировании будущих поколений.В завершение ветераны провели экскурсию по музейной комнате, ответили на вопросы учеников. Встреча оказалась живой и насыщенной, оставив положительные эмоции у школьников и учителей. Подобные мероприятия помогают воспитывать в молодежи уважение к подвигам предков и любовь к Родине.



