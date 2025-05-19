Чистота в игре: 25 мая в Тамбове пройдут «Чистые игры» на Ласковском карьере Комментариев: 0



Организатором традиционно выступает компания «Ланта» при поддержке регионального оператора по обращению с отходами — «Тамбовской сетевой компании». С каждым годом квест становится всё более популярным среди горожан, объединяя экоактивистов, школьников, семьи и всех неравнодушных к окружающей среде.



Формат прост и увлекателен: команды численностью от двух до четырёх человек за отведённое время соревнуются в сборе мусора на прибрежной территории. Каждый мешок отсортированного вторсырья — будь то пластик, металл или стекло — приносит команде баллы. Дополнительные очки можно заработать, участвуя в тематических викторинах и мини-конкурсах. В семейной команде допускается участие одного ребёнка до 8 лет в качестве пятого игрока.



После завершения основной части участников ждёт тёплый пикник на природе, а победители получат призы от организаторов и партнёров. Но главный подарок — это чистая прибрежная зона, в которую каждый участник внёс личный вклад.



«Чистые игры» — это не просто уборка мусора, а возможность весело и с пользой провести время, познакомиться с единомышленниками и стать частью движения за экологически осознанный образ жизни. Вклад каждого — важен. И именно такие инициативы делают наш город чище, а атмосферу вокруг — добрее. Тамбовчан вновь приглашают совместить полезное с увлекательным — экологический квест «Чистые игры» состоится 25 мая на территории Ласковского карьера (0+). Ранее планировалось провести мероприятие 18 мая, однако его пришлось перенести из-за неблагоприятной погоды.Организатором традиционно выступает компания «Ланта» при поддержке регионального оператора по обращению с отходами — «Тамбовской сетевой компании». С каждым годом квест становится всё более популярным среди горожан, объединяя экоактивистов, школьников, семьи и всех неравнодушных к окружающей среде.Формат прост и увлекателен: команды численностью от двух до четырёх человек за отведённое время соревнуются в сборе мусора на прибрежной территории. Каждый мешок отсортированного вторсырья — будь то пластик, металл или стекло — приносит команде баллы. Дополнительные очки можно заработать, участвуя в тематических викторинах и мини-конкурсах. В семейной команде допускается участие одного ребёнка до 8 лет в качестве пятого игрока.После завершения основной части участников ждёт тёплый пикник на природе, а победители получат призы от организаторов и партнёров. Но главный подарок — это чистая прибрежная зона, в которую каждый участник внёс личный вклад.«Чистые игры» — это не просто уборка мусора, а возможность весело и с пользой провести время, познакомиться с единомышленниками и стать частью движения за экологически осознанный образ жизни. Вклад каждого — важен. И именно такие инициативы делают наш город чище, а атмосферу вокруг — добрее.



