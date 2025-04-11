|
Тамбовчане сдали на переработку 75 тонн вторсырья за три месяца
Сегодня, 09:48
Комментариев: 0
Версия для печати
Региональный оператор по обращению с отходами в Тамбовской области подвёл итоги раздельного сбора мусора за первый квартал 2025 года. По данным компании, в жёлтые контейнеры для вторсырья жители региона собрали 75 тонн отходов, пригодных для переработки.
Наибольшую долю составило стекло — 43 тонны, на втором месте пластик — 18,5 тонны, затем картон — 13 тонн и, наконец, металл — 0,5 тонны. Каждому виду отходов обеспечена отдельная логистика: пластик отправился на переработку в Рассказово на предприятие ООО ТФ «Арженское сукно», где из него производят синтетическую пряжу и утеплители для одежды. Бумага и картон были направлены в Липецк, а стекло и металл — в Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Как подчёркивают в Тамбовской сетевой компании, вторсырьё вывозится специализированным мусоровозом, не смешиваясь с содержимым обычных зелёных контейнеров. Такой сбор производится по мере наполнения, но не реже одного раза в неделю, что соответствует санитарным нормам Роспотребнадзора.
Ранее регоператор закупал жёлтые контейнеры за счёт собственных средств, однако теперь, благодаря участию региона в нацпроекте «Экология», на приобретение спецконтейнеров стали выделяться субсидии из бюджета. Это позволит расширить инфраструктуру раздельного сбора и повысить эффективность переработки.
Напомним, жёлтые контейнеры предназначены исключительно для сухих отходов 5 класса опасности — пластика, бумаги, стекла и металла. В компании призывают жителей внимательнее относиться к сортировке мусора, ведь каждый правильно выброшенный предмет способствует сохранению природных ресурсов.
Фото: Тамбовская сетевая компания
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.