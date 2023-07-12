Вторсырье, собираемое в жёлтые контейнеры, находит вторую жизнь Комментариев: 0



Большая часть полезных отходов, в основном пластик, направляется на вторичную переработку в Тамбовской области. В прошлом году "Тамбовская сетевая компания" заключила договор с ООО Текстильная фирма "Арженское сукно" в Рассказовском районе. Это предприятие использует собранный пластик от жителей Тамбова для производства пряжи и синтетического утеплителя для одежды. Картон, металл и стекло получают вторую жизнь за пределами региона: бумажные отходы отправляются на переработку в Липецк, а металл и стекло – в Ростовскую область.



Жёлтые контейнеры предназначены для сбора сухих отходов 5-го класса опасности, таких как пластик, стекло, бумага и металл. Важно помнить несколько простых правил для правильной утилизации вторсырья в жёлтые контейнеры. Например, пластик следует ополоснуть водой и смять перед помещением в контейнер. Пластиковые бутылки, канистры, пакеты, бутылки от бытовой химии и косметики, йогуртовые стаканчики, ящики и плёнка относятся к пластиковым отходам. Стеклянные банки и бутылки также рекомендуется промыть перед утилизацией. В жёлтые контейнеры можно сдавать алюминиевые и жестяные банки, включая те, которые использовались для чая, кофе, конфет и детского питания, а также металлические крышки от стеклянных банок и алюминиевую фольгу. Макулатуру, включая картон, офисную бумагу, тетради, журналы, газеты и бумажную упаковку, рекомендуется связывать пачками. Важно отметить, что жёлтые контейнеры не предназначены для пищевых отходов, средств личной гигиены, грязной упаковки и опасных отходов, таких как градусники, батарейки и лампы.



Фото: АО "ТСК" АО "ТСК" подводит итоги первого полугодия работы по сбору вторсырья в желтые контейнеры. За прошедшие шесть месяцев 2023 года было собрано 171 тонна вторичного сырья, включая 136 тонн пластика, 19 тонн стекла, 14 тонн картона и 2 тонны металла.Большая часть полезных отходов, в основном пластик, направляется на вторичную переработку в Тамбовской области. В прошлом году "Тамбовская сетевая компания" заключила договор с ООО Текстильная фирма "Арженское сукно" в Рассказовском районе. Это предприятие использует собранный пластик от жителей Тамбова для производства пряжи и синтетического утеплителя для одежды. Картон, металл и стекло получают вторую жизнь за пределами региона: бумажные отходы отправляются на переработку в Липецк, а металл и стекло – в Ростовскую область.Жёлтые контейнеры предназначены для сбора сухих отходов 5-го класса опасности, таких как пластик, стекло, бумага и металл. Важно помнить несколько простых правил для правильной утилизации вторсырья в жёлтые контейнеры. Например, пластик следует ополоснуть водой и смять перед помещением в контейнер. Пластиковые бутылки, канистры, пакеты, бутылки от бытовой химии и косметики, йогуртовые стаканчики, ящики и плёнка относятся к пластиковым отходам. Стеклянные банки и бутылки также рекомендуется промыть перед утилизацией. В жёлтые контейнеры можно сдавать алюминиевые и жестяные банки, включая те, которые использовались для чая, кофе, конфет и детского питания, а также металлические крышки от стеклянных банок и алюминиевую фольгу. Макулатуру, включая картон, офисную бумагу, тетради, журналы, газеты и бумажную упаковку, рекомендуется связывать пачками. Важно отметить, что жёлтые контейнеры не предназначены для пищевых отходов, средств личной гигиены, грязной упаковки и опасных отходов, таких как градусники, батарейки и лампы.Фото: АО "ТСК"



