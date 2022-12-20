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Почти 800 контейнеров для раздельного сбора отходов установят в Тамбовской области до конца года

Сегодня, 14:09
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Почти 800 контейнеров для раздельного сбора отходов установят в Тамбовской области до конца годаРегиональный оператор по обращению с ТКО в Тамбовской области АО «Тамбовская сетевая компания» начинает установку специальных контейнеров для раздельного сбора отходов на контейнерных площадках региона. Всего в Тамбове, Рассказово, Мичуринске, Котовске и Цнинском сельсовете таких контейнеров будет установлено почти 800. 581 контейнер расставят по площадках областного центра, остальные отправятся в муниципалитеты. Работа эта уже началась и завершится в ближайшую неделю.

Новые контейнеры ярко-жёлтого цвета со специальным стикером на внешней стороне, где указано, что именно можно помещать в этот контейнер. Кроме того, сверху контейнера есть так называемый «капюшон», через который можно опускать вторсырьё в контейнер, не открывая крышку. Подобная конструкция создана не только для удобства жителей, но и для защиты содержимого от осадков. Ёмкости предназначены для сбора четырёх видов вторсырья: пластика, стекла, металла и бумаги. Вторсырьё из таких контейнеров будет забирать отдельный мусоровоз, после чего на отдельной площадке его рассортируют по фракциям и затем отправят на переработку.

Продолжение внедрения практики раздельного сбора отходов и расширение его географии на территории Тамбовской области стало возможным благодаря нацпроекту «Экология», в рамках которого регион получил субсидию на закупку контейнеров.
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