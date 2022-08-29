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В Тамбове появилась специальная техника для сбора вторсырья
Вторсырье в Тамбове и области теперь будет собирать специальная техника. Регоператор ТКО пополнил парк техники новым мусоровозом. Раньше для сбора вторсырья из специальных контейнеров использовали резервную технику, теперь же появилась специализированная. Машина уже вышла на маршрут на этой неделе.
Как сообщает пресс-служба АО "ТСК", силами регионального оператора и партнёрами еженедельно в регионе собирается порядка 300 кубометров вторичного сырья. Оно отправляется не на мусорные полигоны, а на перерабатывающие предприятия в соседних регионах. Три года назад при поддержке "ТСК" в регионе было установлено 400 клетей для ПЭТ-тары. В апреле этого года на площадках в Тамбове появились еще 50 контейнеров уже для четырех полезных фракций: пластика, стекла, металла и картона. К концу этого года контейнеров станет больше благодаря федеральной субсидии, а значит увеличится и сбор вторсырья.
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Вторсырье в Тамбове и области теперь будет собирать специальная техника. Регоператор ТКО пополнил парк техники новым мусоровозом. Раньше для сбора вторсырья из специальных контейнеров использовали резервную технику, теперь же появилась специализированная. Машина уже вышла на маршрут на этой неделе.
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