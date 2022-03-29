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АО «ТСК» закупила более 600 контейнеров для ТКО
Вчера, 09:22
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АО «Тамбовская сетевая компания» закупило 620 новых контейнеров для ТКО. В частности, региональным оператором было приобретено 220 пластиковых контейнеров с крышкой объёмом 1,1 куб.м., 300 металлических контейнеров объёмом 0,75 куб.м., а также 100 оцинкованных контейнеров объёмом 1,1 куб.м. Такое обновление контейнерного парка обошлось компании в 12,8 млн. рублей.
Металлические ёмкости в основном будут устанавливаться в сельской местности по просьбе руководителей муниципалитетов, так как контейнеры из металла более долговечны и не разносятся ветром при установке на открытых площадках. Больше всего контейнеров, а именно 238 штук, будут установлены на площадках накопления ТКО в Тамбове, остальные 382 будут распределены по городам и районам области.
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