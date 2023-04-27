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«Чистые игры» перенесли на май
Организаторы экологического квеста "Чистые игры" объявили о переносе мероприятия с 30 апреля на 14 мая из-за неблагоприятных погодных условий. По прогнозам синоптиков, в воскресенье в областном центре будет идти дождь.
Оргкомитет подчеркнул, что приоритетом для них всегда являются вопросы безопасности команды организаторов и участников во время подготовки и проведения любых мероприятий.
Напомним, что этот экологический квест уже стал традиционным и на этот раз будет проходить в прибрежной зоне Ласковского карьера. Основной целью квеста является поиск и уборка мусора, а также проведение викторин и конкурсов между командами. Более подробная информация о правилах экологического квеста доступна на сайте "Чистых игр", где можно также зарегистрировать свою команду.
Фото – «Чистые игры»
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