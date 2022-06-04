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В Тамбове прошли «Чистые игры»

Сегодня, 10:27
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В Тамбове прошли «Чистые игры» Более 100 человек объединенных в 27 команд приняли участие в «Чистых играх» в Тамбове (0+). На этот раз проходила уборка километра побережья Бокинских прудов под Тамбовом.

Чистые Игры — командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов. Увлекательная игра с призами, где участники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы.

Первое место заняла команда «Зарядные».

Фото: Михаил Карасев
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