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В Тамбове прошли «Чистые игры»
15 мая 2023
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14 мая в Тамбове прошёл экологический квест под названием "Чистые игры" (6+), который на этот раз проводился на прибрежной территории Ласковского карьера, расположенного в областном центре.
Более ста человек зарегистрировались для участия в экологическом квесте и были разделены на команды. Особенно заметно было участие большого количества детей, которые с энтузиазмом присоединились к мероприятию и активно помогали очищать берег от мусора.
Участники "Чистых игр" собирали найденный мусор и разделяли его на разные мешки для стекла, металла и пластика, за что получали баллы.
За два часа проведения квеста участники собрали огромное количество мусора, который, как всегда, будет вывезен партнером мероприятия, АО "ТСК". Найденный металл, стекло, пластик и покрышки будут отправлены на переработку.
В этом году победу в "Чистых играх" на Ласковском карьере одержала команда "Открытие", набравшая наибольшее количество баллов.
Фото: "Тамбовский репортер"
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