Администрация Тамбова пытается оспорить решение о ремонте дома Нарышкиных Комментариев: 0



Во время судебного разбирательства представители мэрии сослались на отсутствие заложенных в бюджете средств для восстановления исторического здания. Более того, чиновники считают, что тратить деньги из казны на ремонт дома, часть квартир в котором приватизирована, будет нарушением бюджетного законодательства.



Однако проверка департамента по охране объектов культурного наследия показала: городские власти систематически игнорировали обязанности по содержанию здания. Дом был признан аварийным ещё в феврале 2020 года, но с тех пор ремонт крыши, фасадов, отмостки и инженерных сетей так и не проводился. Суд напомнил, что уже в 1997 году, когда началась приватизация квартир, степень износа объекта превышала 67%, а значит, ответственность за его сохранность лежит на муниципалитете.



Пока дело рассматривает 19-й арбитражный апелляционный суд, уникальный объект культурного наследия продолжает разрушаться. Дом Нарышкиных расположен напротив одного из главных туристических маршрутов города — дома Чичерина, и его текущие состояние вызывает серьёзную обеспокоенность как у горожан, так и у специалистов в области охраны памятников.



Фото: департамент по госохране объектов культурного наследия Тамбовской области

Вокруг дома Нарышкиных, расположенного в самом центре Тамбова на улице Советской, 80, вновь разгорается конфликт. Здание, признанное памятником архитектуры, продолжает разрушаться после пожара, произошедшего два года назад. Несмотря на решение арбитражного суда, обязавшего городскую администрацию провести капитальный ремонт, власти подали апелляцию и отказываются выполнять предписание.Во время судебного разбирательства представители мэрии сослались на отсутствие заложенных в бюджете средств для восстановления исторического здания. Более того, чиновники считают, что тратить деньги из казны на ремонт дома, часть квартир в котором приватизирована, будет нарушением бюджетного законодательства.Однако проверка департамента по охране объектов культурного наследия показала: городские власти систематически игнорировали обязанности по содержанию здания. Дом был признан аварийным ещё в феврале 2020 года, но с тех пор ремонт крыши, фасадов, отмостки и инженерных сетей так и не проводился. Суд напомнил, что уже в 1997 году, когда началась приватизация квартир, степень износа объекта превышала 67%, а значит, ответственность за его сохранность лежит на муниципалитете.Пока дело рассматривает 19-й арбитражный апелляционный суд, уникальный объект культурного наследия продолжает разрушаться. Дом Нарышкиных расположен напротив одного из главных туристических маршрутов города — дома Чичерина, и его текущие состояние вызывает серьёзную обеспокоенность как у горожан, так и у специалистов в области охраны памятников.Фото: департамент по госохране объектов культурного наследия Тамбовской области



