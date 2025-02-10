Суд обязал администрацию Тамбова заняться восстановлением дома Нарышкина Комментариев: 0



Несмотря на то, что в доме находятся жилые квартиры, после пожара многие из них стали непригодными для проживания. Сейчас здание фактически заброшено: крыша разрушена, окна заколочены, а повышенная влажность ускоряет процесс разрушения.



Дом Нарышкина не имеет официального статуса памятника архитектуры, но представляет значительную историческую ценность. В этом здании жил Эммануил Нарышкин — предполагаемый внебрачный сын императора Александра I, почётный гражданин Тамбова и благотворитель. Его супруга, Александра Чичерина, происходила из известного дворянского рода, а её братом был философ Борис Чичерин. По мнению специалистов, дом вместе с соседней усадьбой Чичериных образует важный архитектурный ансамбль XIX века в стиле классицизма. Известно также, что в этом доме останавливался Николай II, что делает его значимым объектом для культурного и туристического развития региона.



В 2020 году здание признали аварийным, а после пожара его состояние ухудшилось. Однако городские власти не выполнили предписания департамента по охране памятников: к январю 2024 года не провели консервационные работы, а к концу 2024 года не представили план по сохранению здания. Это стало причиной судебного разбирательства, в результате которого суд обязал администрацию Тамбова заняться восстановлением исторического объекта.



Помимо этого, департамент по охране объектов культурного наследия подал иск к собственнику бывшего кинотеатра «Модерн», расположенного на улице Советской, 81. Это одно из первых электротеатров России, построенное в стиле «провинциальный модерн», имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Несмотря на предписания департамента, владелец здания не провёл реставрационные работы, которые должны были быть завершены до 31 декабря 2023 года. Проверка показала, что обязательства не выполнены, в связи с чем дело передано в суд. Арбитражный суд Тамбовской области постановил, что городские власти должны отремонтировать кровлю и разработать проект восстановления дома Нарышкина, расположенного на улице Советской, 80. Здание, серьёзно пострадавшее от пожара в мае 2023 года, находится в аварийном состоянии уже более трёх лет, но мер по его восстановлению до сих пор не предприняли.Несмотря на то, что в доме находятся жилые квартиры, после пожара многие из них стали непригодными для проживания. Сейчас здание фактически заброшено: крыша разрушена, окна заколочены, а повышенная влажность ускоряет процесс разрушения.Дом Нарышкина не имеет официального статуса памятника архитектуры, но представляет значительную историческую ценность. В этом здании жил Эммануил Нарышкин — предполагаемый внебрачный сын императора Александра I, почётный гражданин Тамбова и благотворитель. Его супруга, Александра Чичерина, происходила из известного дворянского рода, а её братом был философ Борис Чичерин. По мнению специалистов, дом вместе с соседней усадьбой Чичериных образует важный архитектурный ансамбль XIX века в стиле классицизма. Известно также, что в этом доме останавливался Николай II, что делает его значимым объектом для культурного и туристического развития региона.В 2020 году здание признали аварийным, а после пожара его состояние ухудшилось. Однако городские власти не выполнили предписания департамента по охране памятников: к январю 2024 года не провели консервационные работы, а к концу 2024 года не представили план по сохранению здания. Это стало причиной судебного разбирательства, в результате которого суд обязал администрацию Тамбова заняться восстановлением исторического объекта.Помимо этого, департамент по охране объектов культурного наследия подал иск к собственнику бывшего кинотеатра «Модерн», расположенного на улице Советской, 81. Это одно из первых электротеатров России, построенное в стиле «провинциальный модерн», имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Несмотря на предписания департамента, владелец здания не провёл реставрационные работы, которые должны были быть завершены до 31 декабря 2023 года. Проверка показала, что обязательства не выполнены, в связи с чем дело передано в суд.



