После вмешательства Бастрыкина в Тамбовской области возбудят дело о нарушении прав сироты Комментариев: 0



По данным, размещённым в интернете, за всё это время органы местного самоуправления, ответственные за исполнение социальных гарантий, фактически бездействовали. При этом ситуация с отсутствием жилья у молодой мамы является нарушением её законных прав, гарантированных как федеральным, так и региональным законодательством.



В связи с этим в СУ СК РФ по Тамбовской области уже начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ — «Халатность». Руководитель управления Александр Полшаков получил прямое указание от Бастрыкина — не ограничиваться проверкой, а возбудить уголовное дело и представить промежуточные итоги расследования в установленные сроки.



Этот случай стал очередным примером того, как федеральное следственное руководство реагирует на сигналы граждан о нарушении их прав — особенно в отношении социально незащищённых категорий, таких как дети-сироты.



Фото: пресс-служба СУ СКР по Тамбовской области Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту грубого нарушения жилищных прав девушки из числа детей-сирот, проживающей в Тамбовской области. Поводом для вмешательства стало сообщение в социальных сетях, где рассказали историю молодой женщины, воспитывающей двоих детей и на протяжении долгого времени не получающей положенное по закону жильё.По данным, размещённым в интернете, за всё это время органы местного самоуправления, ответственные за исполнение социальных гарантий, фактически бездействовали. При этом ситуация с отсутствием жилья у молодой мамы является нарушением её законных прав, гарантированных как федеральным, так и региональным законодательством.В связи с этим в СУ СК РФ по Тамбовской области уже начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ — «Халатность». Руководитель управления Александр Полшаков получил прямое указание от Бастрыкина — не ограничиваться проверкой, а возбудить уголовное дело и представить промежуточные итоги расследования в установленные сроки.Этот случай стал очередным примером того, как федеральное следственное руководство реагирует на сигналы граждан о нарушении их прав — особенно в отношении социально незащищённых категорий, таких как дети-сироты.Фото: пресс-служба СУ СКР по Тамбовской области



