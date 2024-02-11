В Моршанске прошел турнир по волейболу с участием ветеранов - афганцев 0 В преддверии 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в г. Моршанске состоялся традиционный волейбольный турнир с участием ветеранов – афганцев. В этом году на соревнования приехали четыре команды из Мичуринска Тамбова, Рассказова и Моршанска. К собравшимся обратились: глава города А.В.

Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нарушении прав жильцов в Тамбове 0 В областном центре следователи регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело в связи с нарушением прав жильцов дома в Запрудном проезде. В прошлом году две автономные котельные, установленные застройщиком, пришли в негодность. Квартиры в

«Русагро» ожидают новые иски по возмещению ущерба окружающей среде 0 Прокуроры Знаменского и Жердевского районов Тамбовской области были поручены изучить возможность подачи исков о компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде компаниями из группы «Русагро». Об этом было объявлено после заседания межведомственной рабочей группы по соблюдению экологической

Жителей Тамбовской области приглашают присоединиться к проекту «Расскажи миру о своей Родине» 0 Продолжается прием заявок на участие в VI Международном конкурсе "Расскажи миру о своей Родине". Конкурс призван воспитывать у подрастающего поколения чувство любви и уважения к родному краю, а также способствовать развитию дружественных межнациональных отношений, как сообщает пресс-служба

В Покрово-Пригородном в Тамбове столкнулись сразу три автомобиля 0 На западе Тамбова произошло столкновение трёх автомобилей в районе села Покрово-Пригородного.

МЧС предупредило жителей области о тумане 0 В ближайшие часы на территории Тамбовской области ожидается туман с видимостью от 200 до 500 метров. Туманная погода сохранится также ночью и завтра утром.

На Полынках сразу в одном здании хотят открыть два алкомагазина 0 Жители улицы Полынковской обратились к депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ, Артему Александрову, с проблемой, связанной с открытием в помещении Сбербанка двух точек продажи алкоголя: сетевых магазинов «Секретный гараж» и «Алкобренд». Здание, где предполагается открыть эти магазины, примыкает

В Тамбове простились с командиром ИЛ-76 0 В Тамбове прощались с командиром сбитого под Белгородом ИЛ-76, Станиславом Беззубкиным. Об этом сообщает "Новый век". Последний полет пилот совершил 24 января. Самолет был сбит зенитной ракетой противовоздушного комплекса ВСУ в Белгородской области. Пилоты, рискуя своей жизнью, увели самолет от

Банковские вклады жителей области выросли на 20,4% 0 По данным на начало 2024 года, жители Тамбовской области разместили на вкладах (не включая счета эскроу) общую сумму в 154,5 миллиарда рублей, что на 20,4% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Об этом сообщили в отделении Банка России по Тамбовской области.

Администрацию Тамбова обязали провести инженерную инфраструктуру для семей, которыми выделили землю 0 Прокуратура Тамбовской области сообщила относительно жалобы жителей села Селезни Челнавского сельсовета, сообщив о положительном результате судебного иска, поданного прокуратурой против администрации Тамбова в интересах неопределённого круга лиц.

Тамбовская делегация приняла участие во втором Дне экологии 0 8 февраля на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве, «Тамбовская сетевая компания» активно участвовала во втором Дне экологии, в рамках международной выставки-форума «Россия». Неотъемлемой частью участия компании стали презентации экологических проектов, реализуемых в

Мосты через Цну в Тамбове находятся в предаварийном состоянии 0 Прокуратурой Ленинского района Тамбова была проведена проверка по исполнению федерального законодательства, в результате которой были выявлены нарушения в деятельности администрации областного центра.

В Тамбове в текущем году продолжат массовую рубку деревьев 0 В этом году городские власти Тамбова продолжат борьбу с златкой - вредоносным жучком, уничтожающим старые деревья и ясени. Лесопилки работают на полную катушку, и щепки летят по городу уже не первый год. В прошлом году было вырублено около 4 тысяч деревьев, а в 2021-м - более 2 тысяч, - сообщает

В отношении ПАО «Квадра» возбудили дело за нарушение нормативов обеспечения коммунальными услугами 0 Депутат Тамбовской городской Думы, представляющий фракцию КПРФ, Артём Александров, получил ответ от прокуратуры по своему обращению о проблеме отсутствия водоснабжения в многоквартирном доме №28 по Моршанскому шоссе.

Жители Тамбовской области взяли ипотеку на 29 млрд руб. 0 За прошедший год в Тамбовской области банки выдали ипотечные кредиты на сумму 29 миллиардов рублей. Количество выданных ипотечных кредитов увеличилось в 1,5 раза и достигло 9 283 кредита. Об этом сообщили в отделении Банка России по Тамбовской области.

Суд взыскал 2 миллиона рублей за убийство на Бастионной в Тамбове 0 Накануне тамбовчанину в возрасте 33 лет, который убил парня своей знакомой, был вынесен приговор. Подробности дела стали известны 7 февраля. Советский районный суд присудил убийце выплатить 2 миллиона рублей в качестве морального ущерба, сообщает объединенная пресс-служба судов.

В Тамбовской области рассмотрят вопрос строительства муниципальных приютов для животных 0 В Тамбовской области планируется возможное строительство муниципальных приютов для бездомных животных. Об этом заявила заместитель Главы области и министр сельского хозяйства Алёна Сытова.

Центр управления регионом получает рекордное количество жалоб на состояние дорог 0 В последнюю неделю Тамбовский центр управления регионом (ЦУР) получил более 2,3 тысячи жалоб на зимние проблемы.

Отделения общества «Знание» откроются в муниципалитетах Тамбовской области 0 В Правительстве региона состоялось заседание наблюдательного совета Тамбовского регионального отделения Российского общества «Знание», организованное в формате открытого форума. Председателем заседания выступил Глава Тамбовской области Максим Егоров, который выразил идею активизации

Материнский капитал был проиндексирован на 7,4% 0 С 1 февраля 2024 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина материнский капитал был проиндексирован на 7,4%. Эта мера распространяется на семьи, которые либо не воспользовались материнским капиталом, либо воспользовались им лишь частично.