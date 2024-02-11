Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Зри в корень!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нарушении прав жильцов в Тамбове

Центр управления регионом получает рекордное количество жалоб на состояние дорог

В Тамбове предлагают создать полноценный планетарий

В некоторых домах Тамбова из-за отключения электричества замерзла система отопления

Администрация Тамбова предлагает приватизировать «Тамбовский Центральный Рынок»

Из-за проблем с электричеством тамбовчане замерзают

Прокуратура будет судиться с подрядчиком ООО «СУ 1»

Жители Тамбова жалуются на температурные качели от 17 до 30 °С

В Тамбове продолжается распродажа непрофильных активов оборонных заводов

Прекращена подача воды на ряде улиц в р.п. Новая Ляда

С наступающим Новым годом!

После обильного снегопада муниципалитеты области утопают в воде

» » Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нарушении прав жильцов в Тамбове

Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нарушении прав жильцов в Тамбове

Сегодня, 12:57
Комментариев: 0
Версия для печати
Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нарушении прав жильцов в Тамбове В областном центре следователи регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело в связи с нарушением прав жильцов дома в Запрудном проезде. В прошлом году две автономные котельные, установленные застройщиком, пришли в негодность. Квартиры в этом доме были предоставлены детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья в 2019 году.

Из-за систематического прекращения подачи горячего водоснабжения и отопления около полугода в жилых помещениях начали промерзать окна, расходиться межпанельные швы и образовываться плесень.

Многочисленные обращения в различные инстанции не принесли результата. Эта проблема стала известна через социальные сети и средства массовой информации, в результате чего региональным Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по статье 293 (халатность).

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Тамбовской области Александру Полшакову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Это поручение находится под контролем в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.

В публичную плоскость дело вышло после вмешательства депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, к которому обратились жильцы злополучного дома. Депутат обозначил проблему в СМИ и направил соответствующие обращения.

Фото: vk.com/infocentrskrf
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Мотивом убийства явилась ревность

Уваровским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по фа ...

Следственным отделом по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по факту у ...

Следственным отделом по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по факту у ...

Тамбовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по фа ...

Мичуринским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ф ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Моршанске прошел турнир по волейболу с участием ветеранов - афганцев

Сегодня, 13:12
0
В преддверии 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в г. Моршанске состоялся традиционный волейбольный турнир с участием ветеранов – афганцев. В этом году на соревнования приехали четыре команды из Мичуринска Тамбова, Рассказова и Моршанска. К собравшимся обратились: глава города А.В.

Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нарушении прав жильцов в Тамбове

Сегодня, 12:57
0
В областном центре следователи регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело в связи с нарушением прав жильцов дома в Запрудном проезде. В прошлом году две автономные котельные, установленные застройщиком, пришли в негодность. Квартиры в

«Русагро» ожидают новые иски по возмещению ущерба окружающей среде

Сегодня, 10:05
0
Прокуроры Знаменского и Жердевского районов Тамбовской области были поручены изучить возможность подачи исков о компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде компаниями из группы «Русагро». Об этом было объявлено после заседания межведомственной рабочей группы по соблюдению экологической

Жителей Тамбовской области приглашают присоединиться к проекту «Расскажи миру о своей Родине»

Вчера, 10:42
0
Продолжается прием заявок на участие в VI Международном конкурсе "Расскажи миру о своей Родине". Конкурс призван воспитывать у подрастающего поколения чувство любви и уважения к родному краю, а также способствовать развитию дружественных межнациональных отношений, как сообщает пресс-служба

В Покрово-Пригородном в Тамбове столкнулись сразу три автомобиля

Вчера, 10:35
0
На западе Тамбова произошло столкновение трёх автомобилей в районе села Покрово-Пригородного.

МЧС предупредило жителей области о тумане

11 февраля 2024
0
В ближайшие часы на территории Тамбовской области ожидается туман с видимостью от 200 до 500 метров. Туманная погода сохранится также ночью и завтра утром.

На Полынках сразу в одном здании хотят открыть два алкомагазина

11 февраля 2024
0
Жители улицы Полынковской обратились к депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ, Артему Александрову, с проблемой, связанной с открытием в помещении Сбербанка двух точек продажи алкоголя: сетевых магазинов «Секретный гараж» и «Алкобренд». Здание, где предполагается открыть эти магазины, примыкает

В Тамбове простились с командиром ИЛ-76

10 февраля 2024
0
В Тамбове прощались с командиром сбитого под Белгородом ИЛ-76, Станиславом Беззубкиным. Об этом сообщает "Новый век". Последний полет пилот совершил 24 января. Самолет был сбит зенитной ракетой противовоздушного комплекса ВСУ в Белгородской области. Пилоты, рискуя своей жизнью, увели самолет от

Банковские вклады жителей области выросли на 20,4%

10 февраля 2024
0
По данным на начало 2024 года, жители Тамбовской области разместили на вкладах (не включая счета эскроу) общую сумму в 154,5 миллиарда рублей, что на 20,4% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Об этом сообщили в отделении Банка России по Тамбовской области.

Администрацию Тамбова обязали провести инженерную инфраструктуру для семей, которыми выделили землю

10 февраля 2024
0
Прокуратура Тамбовской области сообщила относительно жалобы жителей села Селезни Челнавского сельсовета, сообщив о положительном результате судебного иска, поданного прокуратурой против администрации Тамбова в интересах неопределённого круга лиц.

Тамбовская делегация приняла участие во втором Дне экологии

9 февраля 2024
0
8 февраля на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве, «Тамбовская сетевая компания» активно участвовала во втором Дне экологии, в рамках международной выставки-форума «Россия». Неотъемлемой частью участия компании стали презентации экологических проектов, реализуемых в

Мосты через Цну в Тамбове находятся в предаварийном состоянии

9 февраля 2024
0
Прокуратурой Ленинского района Тамбова была проведена проверка по исполнению федерального законодательства, в результате которой были выявлены нарушения в деятельности администрации областного центра.

В Тамбове в текущем году продолжат массовую рубку деревьев

9 февраля 2024
0
В этом году городские власти Тамбова продолжат борьбу с златкой - вредоносным жучком, уничтожающим старые деревья и ясени. Лесопилки работают на полную катушку, и щепки летят по городу уже не первый год. В прошлом году было вырублено около 4 тысяч деревьев, а в 2021-м - более 2 тысяч, - сообщает

В отношении ПАО «Квадра» возбудили дело за нарушение нормативов обеспечения коммунальными услугами

8 февраля 2024
0
Депутат Тамбовской городской Думы, представляющий фракцию КПРФ, Артём Александров, получил ответ от прокуратуры по своему обращению о проблеме отсутствия водоснабжения в многоквартирном доме №28 по Моршанскому шоссе.

Жители Тамбовской области взяли ипотеку на 29 млрд руб.

8 февраля 2024
0
За прошедший год в Тамбовской области банки выдали ипотечные кредиты на сумму 29 миллиардов рублей. Количество выданных ипотечных кредитов увеличилось в 1,5 раза и достигло 9 283 кредита. Об этом сообщили в отделении Банка России по Тамбовской области.

Суд взыскал 2 миллиона рублей за убийство на Бастионной в Тамбове

8 февраля 2024
0
Накануне тамбовчанину в возрасте 33 лет, который убил парня своей знакомой, был вынесен приговор. Подробности дела стали известны 7 февраля. Советский районный суд присудил убийце выплатить 2 миллиона рублей в качестве морального ущерба, сообщает объединенная пресс-служба судов.

В Тамбовской области рассмотрят вопрос строительства муниципальных приютов для животных

8 февраля 2024
0
В Тамбовской области планируется возможное строительство муниципальных приютов для бездомных животных. Об этом заявила заместитель Главы области и министр сельского хозяйства Алёна Сытова.

Центр управления регионом получает рекордное количество жалоб на состояние дорог

8 февраля 2024
0
В последнюю неделю Тамбовский центр управления регионом (ЦУР) получил более 2,3 тысячи жалоб на зимние проблемы.

Отделения общества «Знание» откроются в муниципалитетах Тамбовской области

7 февраля 2024
0
В Правительстве региона состоялось заседание наблюдательного совета Тамбовского регионального отделения Российского общества «Знание», организованное в формате открытого форума. Председателем заседания выступил Глава Тамбовской области Максим Егоров, который выразил идею активизации

Материнский капитал был проиндексирован на 7,4%

7 февраля 2024
0
С 1 февраля 2024 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина материнский капитал был проиндексирован на 7,4%. Эта мера распространяется на семьи, которые либо не воспользовались материнским капиталом, либо воспользовались им лишь частично.

Анна Курманова ушла в отставку

7 февраля 2024
0
По информации от «ПроТамбов», заместитель главы администрации Тамбова, ответственная за вопросы градостроительства, землепользования и управления муниципальным имуществом Анна Курманова, покинула свою должность.
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, мичуринский район, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги