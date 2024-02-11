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Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нарушении прав жильцов в Тамбове
Сегодня, 12:57
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В областном центре следователи регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело в связи с нарушением прав жильцов дома в Запрудном проезде. В прошлом году две автономные котельные, установленные застройщиком, пришли в негодность. Квартиры в этом доме были предоставлены детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья в 2019 году.
Из-за систематического прекращения подачи горячего водоснабжения и отопления около полугода в жилых помещениях начали промерзать окна, расходиться межпанельные швы и образовываться плесень.
Многочисленные обращения в различные инстанции не принесли результата. Эта проблема стала известна через социальные сети и средства массовой информации, в результате чего региональным Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по статье 293 (халатность).
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Тамбовской области Александру Полшакову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Это поручение находится под контролем в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.
В публичную плоскость дело вышло после вмешательства депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, к которому обратились жильцы злополучного дома. Депутат обозначил проблему в СМИ и направил соответствующие обращения.
Фото: vk.com/infocentrskrf
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