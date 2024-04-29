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Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с нарушением прав приёмных детей в Рассказовском округе
Сегодня, 08:15
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В Тамбовской области проводится проверка в связи с фактами противоправных действий в отношении детей, принятых на воспитание в приемную семью из Рассказовского округа.
По сообщениям, появившимся в социальных сетях о нарушениях прав детей, включая случаи насилия и бездействия органов опеки, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, взял проверку под свой личный контроль.
Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Следственного управления СК России по Тамбовской области, Андрею Чапанову, доложить о ходе проверки и выявленных обстоятельствах. Об этом сообщено на официальном сайте Следственного комитета РФ.
Известно, что в семье находится шесть приемных детей в возрасте от 10 до 17 лет. На время проведения процессуальной проверки дети были временно изъяты из семьи.
Фото: СУ СК России по Тамбовской области
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