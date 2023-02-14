|
|
Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки Токарёвской птицефабрики
К председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину обратился сопредседатель Тамбовской региональной экологической общественной организации имени И.В.Мичурина Андрей Григорьев с просьбой лично вмешаться в дело по расследованию возможных нарушений законодательства со стороны ОАО «Токарёвская птицефабрика», - сообщает информационный центр СК России.
По словам Григорьева местные жители и экологи неоднократно обращались в органы власти и надзорные ведомства с жалобой на Токарёвскую птицефабрику. Однако на местном уровне заявления общественников часто встречали отказ в проведении проверок.«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тамбовской области Александру Николаевичу Полшакову представить доклад о результатах проверки и причинах, послуживших основаниями для принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,
- сообщает ИЦ СК России.
Фото: russian investigative committee/via globallookpress.com
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
15 февраля 1989 года закончился вывод советских войск из Афганистана. Теперь эта дата – официальный день памяти жертв, погибших в Афганистане, Чечне и других «горячих точках».
Вчера вечером завершилась «Прямая линия с Максимом Егоровым» - она началась в 18.00 и длилась более двух часов.
В прокуратуре Тамбовского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении двух тамбовчан. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ,
В Музейно-выставочном центре региона стартует историко-краеведческий проект «Герои Тамбовщины: Равнение на подвиг», посвященный Дню Героев Тамбовской области. Презентация проекта состоится сегодня в 14 часов. Она начнётся с представления новой музейной экспозиции в честь воинов-земляков, особо
К председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину обратился сопредседатель Тамбовской региональной экологической общественной организации имени И.В.Мичурина Андрей Григорьев с просьбой лично вмешаться в дело по расследованию возможных нарушений законодательства со стороны ОАО
В Правительстве Тамбовской области прошло первое заседание областной комиссии по пропуску весенних паводковых вод 2023 года.
В рамках осуществления надзора в сфере реализации национального проекта «Жилье и городская среда» прокуратурой Тамбовского района проведен мониторинг информации, размещенной администрациями Горельского, Донского и Новолядинского поссельсоветов на официальном сайте государственных закупок в сети
Мировым судьёй судебного участка №8 Октябрьского района Тамбова был вынесен приговор бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Олегу Иванову, которого признали виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ).
Еще совсем недавно мы говорили о военных событиях в прошедшем времени, еще совсем недавно рассказы ветеранов войн казались почти фантастическими и нереальными. Но события последнего года заставили нас вновь вспомнить о том, что наша страна и сегодня нуждается в своих верных сыновьях, надежных
В Национальный календарь событий EventsInRussia.com включено 25 мероприятий Тамбовской области. Сейчас они участвуют в конкурсном отборе «ТОП-50 лучших событий года». Поддержать тамбовские события можно, перейдя по ссылке https://eventsinrussia.com/events?Region=448&Tag=&Start=.
Из 11,4 млрд рублей, которые выделило Правительство РФ на развитие туризма в стране Тамбовская область получит почти 41 млн рублей. С приходом нового руководителя в регион предпринимаются попытки по развитию туристической отрасли.
Очередные нарушения выявлены в деятельности ОАО «Токарёвская птицефабрика». По выявленным нарушениям возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43 (за остатки лекарственных препаратов), ч. 1. ст. 14.43 (нарушения ТР ТС 021/2011), ч. 3 ст. 10.8 (биоотходы) и ч. 1. ст. 10.6
Меры социальной поддержки в Тамбовской области получают более 300 тысяч человек. В прошлом году на реализацию проектов социальной сферы, организацию социальной поддержки жителей области было направлено 12 миллиардов рублей. Об итогах работы и перспективах развития сферы социальной защиты населения
При поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив проводится Всероссийский конкурс патриотической монументальной скульптуры «Наши герои». Участие в конкурсе может принять любой желающий. Работы принимаются в онлайн-режиме, в виде цифровых 3D – моделей скульптурных композиций и визуализации. В
Все чаще происходит закупка мобильных домов культуры для жителей небольших сел Тамбовской области. В частности, центр досуговой деятельности Староюрьевского района покупает «клуб на колёсах». Итоги электронного аукциона подведут уже через несколько дней. Первоначальная цена передвижного
Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте заявочной кампании на второй конкурс 2023 года. На поддержку проектов в сфере культуры предусмотрено 4 млрд рублей. Заявки принимаются до 20 марта.
В рамках предстоящей реформы местного самоуправления в Тамбовской области, которая предполагает переход к одноуровневой системе - сельсоветы ждет ликвидация, а на месте районов формирование муниципальных округов. Многие жители тамбовских сел не рады подобной инициативе, о чем пишут в социальных
В преддверии «Прямой линии» Главы Тамбовской области Максима Егорова защитники леса в Тригуляе обратились к нему в надежде, что он сможет не допустить вырубку леса.
На 34-м съезде АККОР Россельхозбанк представил новые функции своей экосистемы Своё. Каждая из них отвечает актуальным потребностям фермеров.
Мужчина, отбывающий наказание в одной из исправительных колоний в Тамбовской области, признан виновным ещё по двум статьям – «Иные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ) и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов» (ст. 242.2 УК РФ). По
Прокуратурой города Мичуринска выявлены нарушения, допущенные администрацией города, при осуществлении дорожной деятельности.