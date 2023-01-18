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Депутат Госдумы Александр Хинштейн поручил провести проверку «Токаревской птицефабрики»
Сегодня, 09:12
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Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в интересах жителей Тамбовской области направил депутатские запросы в надзорные ведомства, в том числе федерального уровня, с просьбой провести проверку по всем изложенным в обращении экологов фактам и принять меры реагирования. Запросы, в частности, направлены прокурору Тамбовской области А.Ю. Гуляеву, руководителю Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору С.А. Данкверту и руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования С.Г. Радионовой.
Основанием для запросов послужило обращение к депутату экологов из Тамбовской региональной общественной экологической организации имени И.В. Мичурина. Общественники обозначили круг проблем, связанных с деятельностью «Токаревской птицефабрики». В частности были затронуты следующие проблемы:
- нарушения законодательства в части безопасности пищевой продукции (на основе фактов, выявленных проверками Россельхознадзора);
- нанесение вреда окружающей среде, в том числе по помётнохранилищу, вывезению помёта на поля и нарушениям в обращении с отходами производства;
- нарушение трудовых прав, среди прочего нелегальное трудоустройство;
Все факты не раз подтверждались проверками различных органов, но дальше предостережений или штрафов дело не доходило. Многие нарушения до сих пор не устранены.
Изображение – Иван Шилов Regnum
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