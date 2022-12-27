К решению проблем загрязнения окружающей среды «Токарёвской птицефабрикой» подключился ОНФ Комментариев: 0



Экологи-общественники считают, что встреча получилась рабочей и содержательной. «Ранее наша экологическая организация обращалась в ОНФ с просьбой оказать содействие в решении вопросов, касающихся деятельности Токаревской птицефабрики и ее воздействия на экологическую обстановку в районе. ОНФ подтвердил свою готовность содействовать нам в этом вопросе, высказав мнение, что обозначенные общественниками вопросы в части влияния производства на экологию важны и актуальны. Будем работать в этом направлении совместно. Сейчас нужно провести дополнительные экспертизы воздуха и воды непосредственно в санитарных зонах, где есть источники загрязнения», — рассказали экологи.



К вопросу подключился и областной исполнительный комитет партии «Единая Россия». В частности, партией был направлен дополнительный запрос в Роспотребнадзор. Совсем недавно ведомство выдало очередное предостережение птицефабрике. Ранее нарушения в деятельности фабрики выявляли Россельхознадзор.



Предметом жалоб местных жителей и экологов на протяжении длительного времени остаются неприятный запах от производства и куч помёта, которые по свидетельству очевидцев не утилизируются должным образом, и жалобы на проблемы со здоровьем, которые местные жители связывают с деятельностью птицефабрики. Схожая картина наблюдается в Токарёвском и Инжавинском районе, на территории расположены производственные площадки предприятия. Тамбовская региональная общественная экологическая организация имени И.В. Мичурина сообщает, что проблемой загрязнения окружающей среды в результате деятельности ОАО «Токарёвская птицефабрика» экологи дальше будут заниматься совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ). 27 декабря этот вопрос обсуждался в штабе регионального отделения ОНФ с участником сопредседателя областного штаба Народного фронта Анны Пудовкиной.Экологи-общественники считают, что встреча получилась рабочей и содержательной.— рассказали экологи.К вопросу подключился и областной исполнительный комитет партии «Единая Россия». В частности, партией был направлен дополнительный запрос в Роспотребнадзор. Совсем недавно ведомство выдало очередное предостережение птицефабрике. Ранее нарушения в деятельности фабрики выявляли Россельхознадзор.Предметом жалоб местных жителей и экологов на протяжении длительного времени остаются неприятный запах от производства и куч помёта, которые по свидетельству очевидцев не утилизируются должным образом, и жалобы на проблемы со здоровьем, которые местные жители связывают с деятельностью птицефабрики. Схожая картина наблюдается в Токарёвском и Инжавинском районе, на территории расположены производственные площадки предприятия.



