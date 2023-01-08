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Прокуратура Токарёвского района выявила нарушения законодательства со стороны местной птицефабрики
Сегодня, 09:27
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Прокуратурой Токарёвского района Тамбовской области проведена проверка по фактам нарушения со стороны ОАО «Токарёвская птицефабрика» действующего законодательства, изложенным в заявлении Тамбовской региональной экологической общественной организации имени В.И. Мичурина.
В своём ответе прокуратура сообщает о выявлении нарушений в ходе проведённой проверки. В частности, было установлено, что в нарушение п. 2.2 «Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках)» у помётохранилища, расположенного в 3 км от р.п. Токарёвка, отсутствуют отводные каналы (лотки) и ограждение.
Установлены отступления от проектной документации в виде отсутствия зелёных насаждений по периметру площадки и санпропускника для персонала. В предоставленной программе производственного экологического контроля ОАО «Токаревская птицефабрика» план-график контроля стационарных источников выбросов не содержит информации об используемых методах и методиках измерений, что нарушает нормативы и демонстрирует формальное отношение к природоохранным процедурам.
Отсутствие у предприятия лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I−IV классов опасности, указывает ещё и на осуществление птицефабрикой не совсем законной деятельности.
Ранее нарушения в деятельности «Токарёвской птицефабрики» выявлял Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Все ведомства выдавали руководству фабрики предостережения о недопустимости нарушений ветеринарного и природоохранного законодательства.
Из-за многочисленности жалоб, как от местных жителей, так и от общественности и ши-рокого резонанса в информационном пространстве, к делу подключился ОНФ и исполком партии «Единая Россия», а дело взято под контроль в Аппарате полномочного представителя Президента РФ в ЦФО.
Фото: Ирина Александрова
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