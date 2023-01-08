Прокуратура Токарёвского района выявила нарушения законодательства со стороны местной птицефабрики Комментариев: 0



В своём ответе прокуратура сообщает о выявлении нарушений в ходе проведённой проверки. В частности, было установлено, что в нарушение п. 2.2 «Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках)» у помётохранилища, расположенного в 3 км от р.п. Токарёвка, отсутствуют отводные каналы (лотки) и ограждение.



Установлены отступления от проектной документации в виде отсутствия зелёных насаждений по периметру площадки и санпропускника для персонала. В предоставленной программе производственного экологического контроля ОАО «Токаревская птицефабрика» план-график контроля стационарных источников выбросов не содержит информации об используемых методах и методиках измерений, что нарушает нормативы и демонстрирует формальное отношение к природоохранным процедурам.



Отсутствие у предприятия лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I−IV классов опасности, указывает ещё и на осуществление птицефабрикой не совсем законной деятельности.



Ранее нарушения в деятельности «Токарёвской птицефабрики» выявлял Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Все ведомства выдавали руководству фабрики предостережения о недопустимости нарушений ветеринарного и природоохранного законодательства.



Из-за многочисленности жалоб, как от местных жителей, так и от общественности и ши-рокого резонанса в информационном пространстве, к делу подключился ОНФ и исполком партии «Единая Россия», а дело взято под контроль в Аппарате полномочного представителя Президента РФ в ЦФО.



Фото: Ирина Александрова

Прокуратурой Токарёвского района Тамбовской области проведена проверка по фактам нарушения со стороны ОАО «Токарёвская птицефабрика» действующего законодательства, изложенным в заявлении Тамбовской региональной экологической общественной организации имени В.И. Мичурина.В своём ответе прокуратура сообщает о выявлении нарушений в ходе проведённой проверки. В частности, было установлено, что в нарушение п. 2.2 «Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках)» у помётохранилища, расположенного в 3 км от р.п. Токарёвка, отсутствуют отводные каналы (лотки) и ограждение.Установлены отступления от проектной документации в виде отсутствия зелёных насаждений по периметру площадки и санпропускника для персонала. В предоставленной программе производственного экологического контроля ОАО «Токаревская птицефабрика» план-график контроля стационарных источников выбросов не содержит информации об используемых методах и методиках измерений, что нарушает нормативы и демонстрирует формальное отношение к природоохранным процедурам.Отсутствие у предприятия лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I−IV классов опасности, указывает ещё и на осуществление птицефабрикой не совсем законной деятельности.Ранее нарушения в деятельности «Токарёвской птицефабрики» выявлял Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Все ведомства выдавали руководству фабрики предостережения о недопустимости нарушений ветеринарного и природоохранного законодательства.Из-за многочисленности жалоб, как от местных жителей, так и от общественности и ши-рокого резонанса в информационном пространстве, к делу подключился ОНФ и исполком партии «Единая Россия», а дело взято под контроль в Аппарате полномочного представителя Президента РФ в ЦФО.Фото: Ирина Александрова



