Бастрыкин потребовал отчёт о деле, связанном с сокращением троллейбусов в Тамбове Комментариев: 0



Исполнение поручения, адресованного руководителю Следственного управления СК России по Тамбовской области Александру Полшакову, теперь находится под контролем центрального аппарата ведомства. Повторное требование отчитаться о проделанной работе связано с видеообращением местных жителей, выражающих недовольство уничтожением экологичного вида транспорта.



Проблема была впервые поднята в январе 2023 года, когда тамбовчане опубликовали обращение в социальных сетях. Горожане жаловались на нарушение своих прав и ухудшение экологической обстановки из-за замены троллейбусов автобусами. При этом доводы о сильном износе троллейбусных сетей, заявленные администрацией, они назвали недостоверными.



В результате было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц городской администрации (ст. 293 УК РФ), однако позже его прекратили. Летом 2024 года по поручению Бастрыкина расследование возобновили. Основанием для этого вновь стали жалобы жителей Тамбова.



Кроме того, глава СКР поручил провести служебную проверку в отношении кадрового состава следственных органов, допустивших волокиту в данном деле, и представить отчёт о её результатах.



Ситуация с закрытием троллейбусного сообщения в Тамбове остаётся предметом общественного резонанса. Горожане продолжают настаивать на восстановлении экологичного транспорта и привлечении виновных к ответственности. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с сокращением числа троллейбусов в Тамбове. Несмотря на многочисленные поручения главы СКР, ответственные за нарушение в сфере транспортной инфраструктуры города до сих пор не привлечены к ответственности.Исполнение поручения, адресованного руководителю Следственного управления СК России по Тамбовской области Александру Полшакову, теперь находится под контролем центрального аппарата ведомства. Повторное требование отчитаться о проделанной работе связано с видеообращением местных жителей, выражающих недовольство уничтожением экологичного вида транспорта.Проблема была впервые поднята в январе 2023 года, когда тамбовчане опубликовали обращение в социальных сетях. Горожане жаловались на нарушение своих прав и ухудшение экологической обстановки из-за замены троллейбусов автобусами. При этом доводы о сильном износе троллейбусных сетей, заявленные администрацией, они назвали недостоверными.В результате было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц городской администрации (ст. 293 УК РФ), однако позже его прекратили. Летом 2024 года по поручению Бастрыкина расследование возобновили. Основанием для этого вновь стали жалобы жителей Тамбова.Кроме того, глава СКР поручил провести служебную проверку в отношении кадрового состава следственных органов, допустивших волокиту в данном деле, и представить отчёт о её результатах.Ситуация с закрытием троллейбусного сообщения в Тамбове остаётся предметом общественного резонанса. Горожане продолжают настаивать на восстановлении экологичного транспорта и привлечении виновных к ответственности.



