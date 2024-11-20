Бастрыкин затребовал доклад по делу о разрушении транспортной инфраструктуры в Тамбове Комментариев: 0



Житель города выразил несогласие с тем, как устанавливаются обстоятельства разрушения транспортной системы областного центра. Особое недовольство вызывает сокращение числа троллейбусов и их замена на автобусы. Официально такое решение было обосновано износом контактных линий, но многие граждане считают, что эти действия не оправданы.



Сейчас троллейбусы функционируют только в центральной части города, а на периферии сети контактных линий были демонтированы и проданы. Несмотря на обеспокоенность местного населения, до сих пор никто не понёс ответственности за ликвидацию троллейбусного сообщения, а само расследование затянулось.



Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Тамбовской области Александру Полшакову повторно доложить о результатах работы следствия, включая выполненные действия и установленные факты. Контроль за исполнением этого поручения возложен на центральный аппарат Следственного комитета.



«Вопрос сложный, его нельзя решить лишь благими пожеланиями. Возможно, для города Тамбова пройдена красная черта, но считаю, если есть небольшой шанс на надежду не просто сохранить, а вдохнуть новую жизнь в электротранспорт, этот шанс надо использовать и искать возможные пути решения вопроса», — считает депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров.



Фото: Информационный центр СК России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушениями при обеспечении транспортной инфраструктуры в Тамбове. Поводом для этого стала жалоба тамбовчанина, оставленная в комментариях под публикацией Информационного центра «ВКонтакте».Житель города выразил несогласие с тем, как устанавливаются обстоятельства разрушения транспортной системы областного центра. Особое недовольство вызывает сокращение числа троллейбусов и их замена на автобусы. Официально такое решение было обосновано износом контактных линий, но многие граждане считают, что эти действия не оправданы.Сейчас троллейбусы функционируют только в центральной части города, а на периферии сети контактных линий были демонтированы и проданы. Несмотря на обеспокоенность местного населения, до сих пор никто не понёс ответственности за ликвидацию троллейбусного сообщения, а само расследование затянулось.Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Тамбовской области Александру Полшакову повторно доложить о результатах работы следствия, включая выполненные действия и установленные факты. Контроль за исполнением этого поручения возложен на центральный аппарат Следственного комитета.«Вопрос сложный, его нельзя решить лишь благими пожеланиями. Возможно, для города Тамбова пройдена красная черта, но считаю, если есть небольшой шанс на надежду не просто сохранить, а вдохнуть новую жизнь в электротранспорт, этот шанс надо использовать и искать возможные пути решения вопроса», — считает депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров.Фото: Информационный центр СК России



