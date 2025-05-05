В Тамбовской области выявили схему махинаций с землёй Комментариев: 0



Как сообщил глава региона в своём Telegram-канале, чиновники в течение нескольких лет оформляли дорогие участки в обход торгов. Земля передавалась под якобы инвестиционные проекты, однако фактически на ней строились частные дома, а затем их владельцы добивались узаконивания через суды. Представители минимущества при этом в судебных заседаниях участия не принимали. В настоящее время известно о 23 подобных эпизодах.



Первышов поручил руководителям профильных министерств — Александру Филатову и Александру Сердюкову — провести внутренние проверки и установить круг причастных лиц. По их результатам материалы планируется направить в правоохранительные органы.



Ситуация особенно остро стоит в районе Пригородного леса, где, по словам депутата Тамбовской городской думы Артёма Александрова, под видом инвестиций произошло фактическое захватывание муниципальной земли. Один из таких участков — по адресу ул. Маршала Малиновского, 24а — изначально предназначался под детский оздоровительный лагерь, но вместо него начали возводить коттеджи. Ленинский районный суд ранее признал недействительным договор по этому объекту по иску прокуратуры.



«Речь идёт не просто об искажении целей землепользования, а об утрате территории, имевшей социальное и экологическое значение», — подчеркнул Артём Александров.



Проверки могут стать отправной точкой для уголовных разбирательств и масштабной ревизии инвестиционных договоров в регионе. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов инициировал служебные проверки в региональных министерствах градостроительства и архитектуры, а также имущественных отношений и госзаказа. Поводом стали выявленные случаи незаконного предоставления земельных участков фиктивным инвесторам.Как сообщил глава региона в своём Telegram-канале, чиновники в течение нескольких лет оформляли дорогие участки в обход торгов. Земля передавалась под якобы инвестиционные проекты, однако фактически на ней строились частные дома, а затем их владельцы добивались узаконивания через суды. Представители минимущества при этом в судебных заседаниях участия не принимали. В настоящее время известно о 23 подобных эпизодах.Первышов поручил руководителям профильных министерств — Александру Филатову и Александру Сердюкову — провести внутренние проверки и установить круг причастных лиц. По их результатам материалы планируется направить в правоохранительные органы.Ситуация особенно остро стоит в районе Пригородного леса, где, по словам депутата Тамбовской городской думы Артёма Александрова, под видом инвестиций произошло фактическое захватывание муниципальной земли. Один из таких участков — по адресу ул. Маршала Малиновского, 24а — изначально предназначался под детский оздоровительный лагерь, но вместо него начали возводить коттеджи. Ленинский районный суд ранее признал недействительным договор по этому объекту по иску прокуратуры.подчеркнул Артём Александров.Проверки могут стать отправной точкой для уголовных разбирательств и масштабной ревизии инвестиционных договоров в регионе.



