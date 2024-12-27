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В Тамбовской области начались проверки по факту незаконного полигона ТБО
Сегодня, 08:37
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Следственный комитет России и прокуратура Тамбовской области инициировали проверки по факту незаконного размещения свалки твёрдых бытовых отходов вблизи посёлка Строитель. Напомним, ранее сообщалось о наличии отходов различного происхождения, включая опасные материалы, на трёх земельных участках, два из которых являются муниципальной собственностью.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тамбовской области Александру Полшакову провести процессуальную проверку. По её итогам будет принято процессуальное решение. Ход проверки взят под контроль центральным аппаратом ведомства.
Прокуратура Тамбовской области по поручению прокурора региона Александра Гулягина начала проверку соблюдения природоохранного законодательства. Особое внимание будет уделено соблюдению норм, связанных с утилизацией опасных отходов, и действиям (или бездействию) ответственных лиц. При обнаружении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
На свалке найдены отходы различного происхождения:
- тара от лакокрасочных материалов,
- баллоны с монтажной пеной,
- бытовой мусор,
- пластиковые манекены.
Кроме того, зафиксировано регулярное прибытие грузовиков с отходами, которые затем сжигаются или закапываются.
Глава администрации Максим Косенков сообщил, что с августа 2024 года ведётся претензионная работа в отношении собственника одного из участков и пользователя другого, которые незаконно используют земли для складирования мусора.
Эти действия стали ответом на публикации о выявленной свалке, на которую обратили внимание как общественные активисты, так и федеральные и региональные органы власти.
Ситуация остаётся на контроле прокуратуры, СК РФ и администрации города.
Фото: прокуратура Тамбовской области
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