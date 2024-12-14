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СК России проверяет нарушения экологического законодательства в Тамбове
Сегодня, 09:24
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Тамбовской области Александру Полшакову представить доклад о ходе проверки нарушений природоохранного законодательства в Тамбове. Контроль за ситуацией взял на себя центральный аппарат СК.
Проверка инициирована после появления в Интернете информации о сбросе канализационных стоков на рельеф местности из-за неудовлетворительного состояния систем водоотведения. Сообщается, что проблема длится уже много лет, что привело к образованию обширного водоема с нечистотами, подтоплению зданий и появлению резкого запаха, осложняющего жизнь местным жителям.
Ранее обращения граждан в профильные структуры не принесли результатов, что стало поводом для процессуальной проверки. Следователи намерены установить причины экологической угрозы и дать правовую оценку действиям ответственных лиц.
По поручению Александра Бастрыкина ход проверки находится на контроле центрального аппарата СК. По итогам работы будут приняты меры в соответствии с законодательством.
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