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Очередной участок в Пригородном лесу начали застраивать
10 февраля 2022
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В настоящее время в судебном порядке прокуратура добивается признания недействительным договора инвестированного строительства в Пригородном лесу. Речь идет о земельном участке в Пригородном лесу площадью 7396 кв. метров по ул. им. Маршала Малиновского, 24А.
В пятом созыве депутаты Тамбовской городской Думы предлагали использовать территорию под оздоровительный лагерь для детей с ограниченными возможностями, но некоторое время назад участок начали застраивать элитными домами.
Постановлением администрации Тамбовской области, земельный участок вошел в перечень приоритетных земельных участков под жилищное строительство в рамках программы по обеспечению доступным и комфортным жильем население области.
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