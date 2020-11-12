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Администрация города пытается оспорить стройку в Пригородном лесу
Сегодня, 12:01
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Администрация города Тамбова в очередной раз обратилась в суд к управлению градостроительства и архитектуры Тамбовской области и ООО «СтройРеспект» о признании разрешения на строительство многоквартирного дома в Пригородном лесу незаконным.
Речь идёт о застройке земельного участка в Пригородном лесу, на улице имени Маршала Малиновского, 37, где ранее недалеко располагалась спортивная база. По мнению городских чиновников, элитный пятиэтажный жилой дом рядом с кафе «Марфа» строится в Пригородном лесу с нарушениями градостроительного законодательства.
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