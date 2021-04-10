|
Горожане: «В пригородном лесу происходит тотальная вырубка леса»
Вчера, 08:29
Комментариев: 0
Версия для печати
Жители города Тамбова и области бьют тревогу в Пригородном лесу происходит вырубка деревьев.
«В пригородном лесу происходит тотальная вырубка леса. Говорили, что будут вырубать только старые деревья, но валяют все подряд. Это дикий лес, никто его не сажал, но несмотря на это, вырубка все же идет. Кадастровый номер этого участка 68:20:6530001:128. Участок огромный и все это вырубается», - отмечают в своих обращениях заявители.
В свою очередь в управление лесами области сообщают, что все идет по плану. В квартале 98 Пригородного участкового лесничества Тамбовского лесничества ООО «Мир приключений» по результатам открытого аукциона на право заключения договора аренды для осуществления рекреационной деятельности (для детских оздоровительных лагерей) в аренду сроком на 49 лет предоставлен лесной участок, сейчас общество ведет подготовительные работы.
Фото: pixabay.com
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.