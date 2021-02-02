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Пригородный лес ждет вырубка для строительства парка развлечений
Сегодня, 10:03
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Почти на 50 лет был передан в аренду земельный участок пригородного леса компании «Мир приключений» для строительства парка развлечений. На 10 гектарах хвойного леса планируют возвести аттракционы, открыть частный оздоровительный детский лагерь.
По словам руководства лесничества, новый объект будет встроен в естественную среду, и при обустройстве парка вырубят только старые деревья. Генеральный директор ООО «Мир приключений» Сергей Фурсов, отмечает, что подобные парки есть только в Бельгии, Франции и Корее.
Фото vestitambov.ru
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