Власти отказались от строительства нового стадиона 0 В 2020 году вице-губернатор Арсен Габуев на пресс-конференции заявил, что через три года на севере Тамбова должен появиться новый стадион на 15 тысяч зрителей.

Пригородный лес ждет вырубка для строительства парка развлечений 0 Почти на 50 лет был передан в аренду земельный участок пригородного леса компании «Мир приключений» для строительства парка развлечений. На 10 гектарах хвойного леса планируют возвести аттракционы, открыть частный оздоровительный детский лагерь.

Ушел в отставку заместитель главы администрации области Алексей Кондратьев 0 Вчера распоряжением Александра Никитина исполняющий обязанности заместителя главы администрации области Алексей Кондратьев освобожден от замещаемой должности. В этой должности бывший сенатор проработал меньше полугода.

В администрации города Тамбова продолжаются отставки 0 Набирает оборот череда отставок в администрации города Тамбова. На прошлой неделе о том, что покидает свой пост, заявил заместитель главы администрации города Тамбова Алексей Власов, вчера ушел в отставку председатель жилищного комитета Александр Бессонов.

В Тамбове выступили против демонтажа памятника В. Ленину 0 На ближайшем заседании Совета по монументальному искусству при Тамбовской городской Думе будет рассмотрено предложение жителя города Тамбова о демонтаже памятника В.И. Ленину в городе Тамбове.

Новый детский сад больше полугода не подключали к электросетям 0 Прокуратура возбудила административное дело в отношении заместителя директора «Тамбовэнерго» по факту нарушение правил недискриминационного доступа, технологического присоединения.

Ушла из жизни федеральный судья 0 На днях ушла из жизни Ольга Хворова – федеральный судья Ленинского районного суда города Тамбова. Ольге Евгеньевне было 53 года.

В Тамбовской области загорелась фура со свиньями 0 Вчера в Тамбовской области на трассе «Воронеж-Тамбов» в Тамбовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие - перевернулась фура, перевозившая свиней.

Стартовала областная военизированная зимняя спартакиада - 2021 0 Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является воспитание будущего патриота своей страны. Данная проблема охватывает всех людей без исключения в независимости от их религии, расы, пола, культуры, духовного и нравственного развития. И в первую очередь эта проблема касается молодежи.

В Тамбове ночью столкнулось три автомобиля 0 Недалеко от гипермаркета «Ашан» в городе Тамбове на ул. Советская произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

«Акции» Александра Никитина демонстрируют стабильность 0 На «бирже губернаторов» политические акции Александра Никитина демонстрируют стабильность.

В Тамбове вновь прошла протестная акция 0 Сегодня в городе Тамбове прошла очередная протестная акция от памятника Зои Космодемьянской до ЛДС «Кристалл». Участники несанкционированного мероприятия потребовали свободу политзаключенным, в том числе Алексею Навальному и выразили недоверие действующей власти.

В ковидном отделении возникли проблемы с давлением кислорода в палатах 0 Сегодня в ковидном отделении ТОГБУЗ Тамбовская ЦРБ возникли проблемы с давлением кислорода на 2 и 3 этажах центра.

Карантин по АЧС в Бондарском районе сохранится до уничтожения всех свиней 0 В Бондарском районе проводятся мероприятия по ликвидации очага африканской чумы свиней

Синоптики прогнозируют сильный снег с переходом в дождь 0 Сегодня в Тамбовской области синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия - сильный снег с переходом в дождь. Ожидается и сильный ветер с порывами до 20 м/сек.

В Тамбове благоустроят 42 дворовых территории 0 В 2021 году в городе Тамбове будет благоустроено 42 дворовых территории, список утвержден.

Назначен новый заместитель главы администрации города Тамбова 0 Новым заместителем главы администрации города Тамбова назначен Юрий Зарапин, который до этого работал руководителем МКУ «Городские дороги». Юрию Зарапину 31 год, работает долгое время в муниципальных учреждениях.

Во второй раз перенесен конкурс на главу города Котовска 0 Вчера вновь не состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Котовска. Пять членов конкурсной комиссии продолжают болеть. Один из претендентов на должность – действующий глава города Алексей Плахотников.

Внимание на Тамбовскую область надвигается сильный ветер 0 Срочное сообщение от тамбовских синоптиков: в ближайшие часы на территории Тамбовской области ожидается усиление юго-западного ветра, с порывами до 17 м/с.

Предприниматели могут уменьшать сумму налога 0 Сегодня на очередном заседании Тамбовской областной Думы депутаты рассмотрят законопроект «О введении в действие на территории Тамбовской области патентной системы налогообложения».