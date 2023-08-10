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Жители просят властей вмешаться в ситуацию с застройкой Пригородного леса
Сегодня, 15:13
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Жители Пригородного леса продолжают борьбу за сохранение последних участков леса от застройки. Местные жители настаивают на необходимости сохранения статуса рекреационной зоны для спорных земельных участков в Пригородном лесу, которые хотят застроить и просят властей вмешаться в ситуацию.
Кроме того, на днях депутат от КПРФ Артем Александров получил ответ от прокуратуры Тамбовского района относительно застройки части Пригородного леса,. Согласно ответу, действия по изъятию земель из гослесфонда, последующему передаче муниципалитету и их последующему переходу в частные руки, могут содержать признаки преступления.
Изначально земельный участок площадью 17 гектаров был изъят из состава гослесфонда ещё в 1995 году и передан в собственность муниципалитета. В последующем, в 2012 и 2014 годах, с этой земли были выделены участки, переданные физическим лицам. Эти участки впоследствии неоднократно меняли своих владельцев.
В ходе проведенной проверки прокуратурой возникли вопросы о законности передачи этих участков и материалы проверки были направлены в органы предварительного расследования. В ходе летнего периода возникла ситуация, когда отказали в возбуждении уголовного дела, однако данное решение прокуратурой было отменено и направлено на дополнительное рассмотрение.
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