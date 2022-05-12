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Власти приостановили вырубку Пригородного леса

Сегодня, 08:49
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Власти приостановили вырубку Пригородного лесаКак ранее писало наше издание, варварское уничтожение Пригородного леса, которое произошло 12 мая по улице Лесной в поселке Тамбовской лесхоз не осталось бесследным. Сотрудники управления лесами пресекли незаконную рубку, направлены в правоохранительные органы, соответствующие заявления.

Вчера состоялась встреча инициативной группы жителей с врио заместителя главы администрации области Лидией Бакуменко по вопросу застройки Пригородного леса, которая подчеркнула, что власти примут меры для приостановки застройки и вырубки Пригородного леса, а в дальнейшем в рамках правового поля в интересах местных жителей будет решаться вопрос.

Проблема с застройкой леса возникла не вчера, а еще в 90-х годах прошлого века, когда местные власти незаконно перевели земли гослесфонда в земли населенных пунктов и начали раздавать земельные участки. Перевод земель был проведен без решения Правительства РФ, без соблюдения официальных процедур.

Представляя интересы местных жителей, депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров обратил внимание на встрече с вице-губернатором на то, что застройка прибрежного участка по ул. Лесная - один из примеров в цепи варварского уничтожения остатков Пригородного леса. Проблему Пригородного леса нужно решать комплексно.
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