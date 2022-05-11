|
|
Жители притамбовья: «Требуем остановить варварское уничтожение леса»
Сегодня в поселке Тамбовский лесхоз разгорелся конфликт, связанный с вырубкой деревьев в прибрежной зоне Цны по ул. Лесная. Местные жители живой цепью вышли защищать дубы и сосны. «Требуем остановить варварское уничтожение леса»,
- на сходе потребовали местные жители от чиновников, которые приехали в поселок Тамбовский лесхоз. Завтра инициативная группа намерена идти в администрацию области.
По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который также прибыл на место, жители настроены до конца защищать прибрежный лесной массив. Инициативная группа добивается закрепления в градостроительных документах статуса земель рекреации для спорного участка, а также установления публичного сервитута на проход к реке.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Сегодня в поселке Тамбовский лесхоз разгорелся конфликт, связанный с вырубкой деревьев в прибрежной зоне Цны по ул. Лесная. Местные жители живой цепью вышли защищать дубы и сосны. «Требуем остановить варварское уничтожение леса», - на сходе потребовали местные жители от чиновников, которые приехали
Бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Владимиру Громову Ленинский районный суд продлил срок содержания под домашним арестом. Решение было принято вначале мая.
В преддверии дня Победы в Мичуринске торжественно открыли памятник российскому солдату - участнику боевых действий у мемориала воинов-интернационалистов и локальных конфликтов. Бронзовая скульптура солдата украсила действующий мемориал воинам-интернационалистам, расположенный на улице Гоголевской
С 11 мая Тамбовская городская станция по борьбе с болезнями животных проводит акцию по бесплатной вакцинации домашних животных. Вакцинацию проводят ветеринары в составе мобильных бригад в понедельник, среду и пятницу на удобных для горожан площадках с 17:00 до 18:00.
Сегодня в Тамбове стартует XV юбилейный театральный фестиваль имени Николая Рыбакова (12+). Фестиваль проходит на базе Тамбовского драмтеатра.
Органы прокуратуры взяли под личный контроль расследование ЧП произошедшего в Ахлебиновской роще 9 мая во время праздничного мероприятия, когда на посетителей упало дерево. Две женщины были госпитализированы, одна из них скончалась от полученных травм.
Вчера в Тамбове во время праздничных мероприятий в Ахлебиновской роще на людей упала ветка дерева, две женщины находятся в реанимации. В соцсетях разгорелись жаркие обсуждения, в комментариях люди критикуют организаторов мероприятия за выбор площадки.
Жильцы дома № 125 по ул. Советская несколько лет добиваются от городских властей решить проблему с дорогой по ул. Рабочая, после ремонта, которой образовался неправильный уклон проезжей части.
В Тамбовской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 77-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Основные мероприятия прошли утром на площади В.И. Ленина в Тамбове. В параде по главной площади Тамбова прошли войска Тамбовского гарнизона, кадеты, юнармейцы,
На днях представители АО «ТСК» завершили работы по замене участка водопровода на улице Чкалова в поселке Сатинка в Сампурском районе. У труженика тыла Великой Отечественной войны Анатолия Лаврентьевича Сигаева произошла авария на водопроводе, в результате чего он лишился воды.
СМИ «Блокнот Тамбов» обратилось в администрацию города Тамбова с просьбой прокомментировать решение депутатов увеличить ежемесячное денежное поощрение главе администрации города Тамбова с 6,8 до 8,3 должностных окладов.
При попустительстве городских властей почти полгода ООО УК «Новый век» занимается управлением многоквартирным домом № 82 по улице Мичуринской без законных на это оснований.
По информации региональных властей в Тамбовской области за последнее время капуста подешевела на 8%, борщевой набор - на 5%. Спрос на сахар упал в 20 раз.
За первые три месяца текущего года в Тамбовской области умерло 12 младенцев за тот же период прошлого года 9 человек, - сообщает Тамбовстат.
Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров прокомментировал обвинения в свой адрес, что он, а также некоторые СМИ, якобы распространили искаженную информацию, касающуюся решения депутатов увеличить ежемесячное денежное поощрение главе администрации города Тамбова с 6,8 до 8,3 должностных
В Тамбове на улице Фабричной продлили ограничение движения до 6 июня. Первоначально работы по ремонту инженерных систем должны были завершить до конца апреля.
Вчера правоохранительные органы провели обыски в управлении образования и науки Тамбовской области в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ по факту предоставления ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» земель в безвозмездное
В 2022 году в Тамбовской области по программе капремонта планируют отремонтировать 291 многоквартирный дом. На работы будет выделено 625 миллионов рублей. Сейчас в области выбирают подрядчиков, заключают с ними договоры. Ремонтные работы ведутся в 10 многоквартирных домах.
Не стихают обсуждения вокруг решения депутатов увеличить вознаграждение главе администрации города Тамбова. Это решение было принято на последнем заседании гордумы по предложению руководства представительного органа.
В ближайшие дни в Тамбовской области ожидаются дожди и ночные заморозки. Днем температура воздуха не будет выше 15 градусов тепла.
Завод АО «Электроприбор» принял решение продать четыре земельных участка, подходящих для сельскохозяйственной деятельности в Знаменском районе.