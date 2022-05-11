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Жители притамбовья: «Требуем остановить варварское уничтожение леса»

Вчера, 18:49
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Жители притамбовья: «Требуем остановить варварское уничтожение леса» Сегодня в поселке Тамбовский лесхоз разгорелся конфликт, связанный с вырубкой деревьев в прибрежной зоне Цны по ул. Лесная. Местные жители живой цепью вышли защищать дубы и сосны. «Требуем остановить варварское уничтожение леса», - на сходе потребовали местные жители от чиновников, которые приехали в поселок Тамбовский лесхоз. Завтра инициативная группа намерена идти в администрацию области.

По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который также прибыл на место, жители настроены до конца защищать прибрежный лесной массив. Инициативная группа добивается закрепления в градостроительных документах статуса земель рекреации для спорного участка, а также установления публичного сервитута на проход к реке.
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Жители притамбовья: «Требуем остановить варварское уничтожение леса»

Вчера, 18:49
0
Сегодня в поселке Тамбовский лесхоз разгорелся конфликт, связанный с вырубкой деревьев в прибрежной зоне Цны по ул. Лесная. Местные жители живой цепью вышли защищать дубы и сосны. «Требуем остановить варварское уничтожение леса», - на сходе потребовали местные жители от чиновников, которые приехали

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