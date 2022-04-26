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Жители поселка Тамбовский лесхоз намерены живой цепью защищать лес
Вчера, 15:27
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Нарастает конфликтная ситуация в поселке Тамбовский лесхоз в пригороде Тамбова, где жители выступают против застройки прибрежной зоны р. Цна. Долгие годы ситуация находилась в замороженном состоянии, и вот опять начались телодвижения, недавно приезжали потенциальные застройщики, которые начали устанавливать забор на земельном участке по ул. Лесная.
На площади в 6 000 кв.м. менее чем в 20 метрах от реки Цна, где сейчас растут дубы и сосны, хотят построить жилые дома. В свое время прибрежную зону незаконно передали в частную собственность под предлогом того, что якобы там были строения, вот только они были на бумаге. Кроме густого леса, там ничего нет.
Местные жители намерены живой цепью защищать Пригородный лес.
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