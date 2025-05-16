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В Тамбове на перекрёстке Карла Маркса и Лысогорской произошло серьёзное ДТП: пострадали четыре человека

Сегодня, 08:48
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В Тамбове на перекрёстке Карла Маркса и Лысогорской произошло серьёзное ДТП: пострадали четыре человекаУтром 17 мая в центре Тамбова на пересечении улиц Карла Маркса и Лысогорской произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. По данным областной Госавтоинспекции, виновником аварии стал 18-летний водитель «ВАЗ-2106», который, выезжая со второстепенной улицы Лысогорской, не уступил дорогу и не убедился в безопасности манёвра.

Нарушение привело к тяжёлым последствиям: автомобиль молодого водителя оказался буквально зажат между двумя машинами. С одной стороны в него врезался Nissan, с другой — Lada Priora. Удар пришёлся с обеих сторон, что значительно увеличило силу столкновения.

Серьёзнее всех пострадал водитель «Приоры» — его с тяжёлыми травмами доставили в больницу в бессознательном состоянии. Медицинская помощь понадобилась и виновнику ДТП, а также его пассажиру и одному из находившихся в Nissan.

Как отметили сотрудники ГИБДД, стаж вождения у 18-летнего водителя, спровоцировавшего аварию, составляет менее одного года. Обстоятельства происшествия уточняются, проводится проверка.

Фото: телеграм-канал «Полоса безопасности»
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