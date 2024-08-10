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В области уснувший за рулём водитель устроил ДТП
Сегодня, 11:09
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В Тамбовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей на 449-м километре трассы Р-22 «Каспий».
По информации, опубликованной в Телеграм-канале «Полоса безопасности Тамбов», водитель автомобиля «Hyundai Solaris» заснул за рулем, в результате чего его машина по касательной задела «Lada Granta» и грузовик КамАЗ.
В результате аварии травмы получили водители «Hyundai Solaris» и «Lada Granta». В региональной Госавтоинспекции напомнили о важности отдыха за рулем при ощущении усталости, чтобы избежать опасных ситуаций на дороге.
Ранее в Тамбовской области также произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в которых находились дети. Водитель «Nissan Qashqai», выполняя левый поворот, не уступила дорогу автомобилю «Lada Granta», который двигался по встречной полосе, что привело к столкновению.
Фото: скриншот видео Телеграм-канала "Полоса безопасности Тамбов"
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