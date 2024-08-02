Под Тамбовом произошло ДТП с участием 7 автомобилей 0 На Северном обходе Тамбова вчера вечером произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Колонна автомобилей остановилась на светофоре в районе Татаново, когда сзади врезался Volkswagen Passat CC. Удар был настолько сильным, что шесть автомобилей получили технические повреждения: LADA

Продают вместе с общежитием бывшее здание Мичуринского университета 0 На аукцион выставлены два имущественных комплекса, ранее принадлежавших Мичуринскому государственному аграрному университету, общей стоимостью 35,2 млн рублей. Об этом сообщила структура Дом.РФ.

В Тамбове сорван срок выполнения работ по благоустройству Пионерского парка 0 Как и ожидалось с момента заключения контракта с организацией ООО «СУ-1», имеющей сомнительную репутацию, благоустройство очередной общественной территории оказалось провалено. Срок сдачи Пионерского парка на одноимённой улице Тамбова истёк 1 августа, но выполнена лишь малая часть работ.

ОАО «Токаревская птицефабрика» согласилось возместить ущерб за повреждение автомобиля 0 Истец обратилась в суд с требованием о возмещении ответчиком ОАО «Токаревская птицефабрика» материального ущерба, указывая, что на её автомобиль, который стоял на территории ответчика, произошел сход снежной массы с крыши здания, в результате чего её автомобилю были причинены механические

Вместо ремонта детских площадок в Тамбове, городская администрация практикует их демонтаж 0 Жители неоднократно обращались в нашу редакцию с жалобами на неудовлетворительное состояние детских площадок и малых архитектурных форм во дворах, находящихся в муниципальной собственности. Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров направил запросы в прокуратуру и городскую

Спустя 45 лет в Мичуринске раскрыли дело об убийстве женщины 0 Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области раскрыли убийство, совершённое 45 лет назад в городе Мичуринске. В пресс-службе ведомства сообщили, что в сентябре 1979 года на Привокзальной площади Мичуринска было обнаружено тело женщины 1936 года рождения с тяжёлыми

За полгода «ТСК» заплатила более 400 миллионов рублей налогов 0 За первое полугодие 2024 года АО «Тамбовская сетевая компания» перечислило в бюджеты разных уровней 448,54 млн рублей, что почти на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет прирост около 65 млн рублей в абсолютном выражении.

Передача автогородка Центру внешкольной работы: попытка улучшить обучение ПДД или формальность? 0 Городская администрация Тамбова приняла решение передать «Автогородок», расположенный на бульваре Энтузиастов, Центру внешкольной работы. Власти объясняют это необходимостью углубить обучение правилам дорожного движения среди детей, утверждая, что Центр справится с этой задачей лучше и сможет

В Мичуринске проводят ряд мероприятий в честь Дня ВДВ 0 День Воздушно – десантных войск ежегодно отмечается в России 2 августа. Этот праздник символизирует мужество, патриотизм и героизм военнослужащих-десантников. Воздушно-десантные войска играют ключевую роль в различных военных операциях, они стали символом боевой мощи и высокого профессионализма.

В Тамбове должникам устанавливают заглушки на канализацию 0 В Тамбове начали устанавливать специальные заглушки на канализационные системы в многоквартирных домах у должников, что связано с общей задолженностью перед ресурсопоставщиком в размере 94 миллиона рублей.

Прокуратура выявила в Тамбове ещё один забор на береговой полосе реки Цна 0 Прокуратура Ленинского района города Тамбова инициировала судебное разбирательство по факту нарушения водного законодательства. Поводом стало сообщение о том, что на территории СНТ «Гидромеханизатор» забор полностью перекрыл доступ к береговой полосе реки Цны.

Тамбовский центральный рынок выставили на продажу за 86 млн ₽ 0 31 июля на заседании Тамбовской городской Думы обсуждался вопрос о приватизации 100% долей ООО «Тамбовский Центральный рынок» (ТЦР) за 86 миллионов рублей. Повторная оценка, проведённая по заказу городской администрации, установила эту стоимость.

Жителям области ограничили доступ к лесам из-за пожарной опасности 0 Правительство Тамбовской области приняло решение ограничить посещение лесов до 15 августа из-за установления IV класса пожарной опасности. Несмотря на похолодание, риск возникновения пожаров остаётся очень высоким.

Сотрудники водоканала повредили водопровод при замене коллектора в сквере Петрова 0 Во время замены коллектора в сквере Петрова коммунальные службы повредили водопроводную сеть.

Екатерина Юнькова стала министром здравоохранения Тамбовской области 0 После отставки Алексея Овчинникова, ушедшего с должности из-за громкого скандала, министерство здравоохранения Тамбовской области не раз подвергалось новым потрясениям. Однако теперь глава региона Максим Егоров подписал распоряжение о назначении Екатерины Юньковой на пост министра здравоохранения

Очередную партию грузов для солдат в зоне СВО направил союз ветеранов Афганистана 0 Специальная военная операция на Украине продолжается уже почти 2,5 года. Все это время ветераны боевых действий под руководством Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» в лице Пальчика С.Г. за счет

Дороги, благоустройство, ЖКХ волнует жителей Тамбовской области 0 С 19 по 25 июля сотрудники Центра управления регионом Тамбовской области обработали и передали на исполнение в профильные ведомства 1762 сообщения от жителей.

Демонтаж моста через реку Ворону в Уварове обойдётся в 110 миллионов рублей 0 Демонтаж моста через реку Ворону в Уварове обойдётся в 110 миллионов рублей, сообщил глава города Владислав Денисов. Специализированная организация уже разработала проект демонтажа, на основании которого были проведены необходимые расчёты стоимости работ.

Жильцы по ул. Чичканова, 131 нашли ошибки в представленных суду расчётах фонда капремонта 0 Жильцы крупнейшего многоквартирного дома № 131 на улице Чичканова в Тамбове, которые уже несколько лет пытаются добиться капитального ремонта фасада, обнаружили арифметические ошибки в документах, представленных Фондом капитального ремонта суду.

Аэропорт «Тамбов» купит трап почти за 5 миллионов рублей 0 Аэропорт «Тамбов» объявил тендер на покупку пассажирского трапа. Приём заявок на тендер продлится до 6 августа, а итоги аукциона будут подведены 8 августа. Стартовая цена трапа составляет 4,7 миллиона рублей, выделенных из бюджета Тамбовской области. Поставка оборудования в аэропорт должна быть