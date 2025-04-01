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В Кирсанове возбуждено уголовное дело по факту использования подложных документов при заключении муниципального контракта
Кирсановская межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства при заключении муниципального контракта в рамках нацпроекта «Демография». В июле 2024 года был заключён контракт на строительство модульного здания для создания семейного многофункционального центра в городе Кирсанове.
В ходе проверки установлено, что строительная организация, победившая в электронном аукционе, предоставила поддельные документы, подтверждающие наличие опыта выполнения аналогичных работ. Контракт с этой компанией был расторгнут в одностороннем порядке.
Материалы прокурорской проверки были переданы в ОМВД России «Кирсановский», где принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Ход расследования находится под контролем прокуратуры.
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Кирсановская межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства при заключении муниципального контракта в рамках нацпроекта «Демография». В июле 2024 года был заключён контракт на строительство модульного здания для создания семейного многофункционального центра в городе Кирсанове.
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