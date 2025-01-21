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В Кирсанове возбуждено дело о мошенничестве при благоустройстве реки Пурсовка
Вчера, 17:37
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Кирсановская межрайонная прокуратура выявила серьёзные нарушения в реализации программы благоустройства территории реки Пурсовка, что привело к возбуждению уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
В июле 2024 года был проведён аукцион, в результате которого подрядчиком работ стало ООО «ДСУ-812». Компания согласилась выполнить расчистку территории, установить малые архитектурные формы, системы видеонаблюдения и озеленение за 52,4 млн рублей вместо первоначальной сметы в 67 млн рублей. По условиям контракта все работы должны были быть завершены к ноябрю 2024 года.
Подрядчику был выплачен аванс в размере 15,7 млн рублей, однако обязательства не были выполнены к установленному сроку. Администрация Кирсанова расторгла договор в одностороннем порядке, ссылаясь на неспособность компании завершить проект.
Как выяснилось, ООО «ДСУ-812» одновременно взяло на себя обязательства по другим контрактам в разных регионах России, но не смогло их исполнить. В результате компания попала в реестр недобросовестных поставщиков. Прокуратура установила, что более 15 млн рублей аванса были похищены должностным лицом подрядчика.
Часть средств в размере 6,7 млн рублей была возвращена в бюджет, но большая часть ущерба остаётся невозмещённой. Материалы дела переданы в следственные органы, которые начали расследование по статье о мошенничестве.
Фото: Прокуратура Тамбовской области
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