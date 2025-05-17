В Тамбове проходят рейды по проверке новых граждан России: выявлены уклоняющиеся от воинского учёта Комментариев: 0



Как сообщили в следственном ведомстве, особое внимание уделяется иностранным гражданам, получившим российское гражданство, но не вставшим на воинский учёт в установленный срок. Поводом для одного из последних рейдов стали обращения жителей Тамбова, сообщивших о возможных нарушениях в деятельности ряда заведений общественного питания.



В рамках проверки, проведённой совместно с представителями полиции и администрации областного центра, были обследованы несколько кафе и ресторанов. В результате установлено более 25 человек, относящихся к числу иностранных и натурализованных граждан. Два из них были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.



По данным военного следственного отдела, среди проверенных оказались и лица, недавно получившие российское гражданство, но не исполнившие обязанность по постановке на воинский учёт. Эти граждане были переданы представителям военкомата для дальнейшего оформления и проведения необходимых мероприятий.



Такие проверки будут продолжены на постоянной основе, заверили в СК, подчёркивая, что контроль над соблюдением воинского законодательства распространяется на всех граждан России, независимо от даты получения ими гражданства. Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовскому гарнизону совместно с полицией и сотрудниками военных комиссариатов региона проводят регулярные мероприятия, направленные на противодействие незаконной миграции и проверку соблюдения требований воинского учёта со стороны новых граждан страны.Как сообщили в следственном ведомстве, особое внимание уделяется иностранным гражданам, получившим российское гражданство, но не вставшим на воинский учёт в установленный срок. Поводом для одного из последних рейдов стали обращения жителей Тамбова, сообщивших о возможных нарушениях в деятельности ряда заведений общественного питания.В рамках проверки, проведённой совместно с представителями полиции и администрации областного центра, были обследованы несколько кафе и ресторанов. В результате установлено более 25 человек, относящихся к числу иностранных и натурализованных граждан. Два из них были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.По данным военного следственного отдела, среди проверенных оказались и лица, недавно получившие российское гражданство, но не исполнившие обязанность по постановке на воинский учёт. Эти граждане были переданы представителям военкомата для дальнейшего оформления и проведения необходимых мероприятий.Такие проверки будут продолжены на постоянной основе, заверили в СК, подчёркивая, что контроль над соблюдением воинского законодательства распространяется на всех граждан России, независимо от даты получения ими гражданства.



