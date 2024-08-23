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УМВД России по Тамбовской области аннулировало гражданство двух натурализованных граждан

Сегодня, 09:10
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УМВД России по Тамбовской области аннулировало гражданство двух натурализованных гражданУМВД России по Тамбовской области аннулировало российское гражданство двух натурализованных граждан на основании их осуждения за преступления, связанные с незаконными действиями с наркотическими средствами. Решение принято в соответствии с Федеральным законом № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Один из этих граждан, уроженец Казахстана 1984 года рождения, получил российское гражданство в 2005 году, но спустя 19 лет, в 2021 году, был осужден в Липецке. Второй, уроженец Таджикистана 1994 года рождения, получил гражданство в 2020 году, но уже через 4 года был осужден в Махачкале в 2023 году. Оба находятся в местах лишения свободы.

С момента принятия решения их российские паспорта считаются недействительными и будут изъяты. После отбытия наказания, если будет признано нежелательным их пребывание в России, они будут обязаны покинуть страну.
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