|
|
Тамбовчане залатали двор сами: жители улицы Свободной заасфальтировали ямы
Жители двух девятиэтажных домов на улице Свободной в Тамбове показали пример настоящего хозяйского подхода: во время субботника они не только очистили территорию от мусора, но и самостоятельно заделали ямы во дворе. На акцию вышли 52 человека, включая детей. Организатором стал председатель совета дома Николай Русин, который инициировал ямочный ремонт.«Сначала высушили яму, обработали битумом, засыпали холодным асфальтом. Ушло четыре мешка. Живу по принципу: хочешь, чтобы было хорошо — сделай сам», —
поделился Русин.
Асфальтовую смесь приобрели через интернет: три мешка (всего 75 килограммов) обошлись в 2500 рублей. Работы во дворе решили продолжить — уже заказано ещё 15 мешков для ремонта других участков.
Городские власти оценили инициативу. Заместитель главы администрации Тамбова Виктор Скрипка поблагодарил жителей в социальных сетях: «Большое спасибо жителям!!! Вы супер!!!»
Этот пример вызвал интерес и у других дворов: в территориальном управлении уже призвали последовать примеру активистов с улицы Свободной. Тем более, что в 2023 году на ямочный ремонт в городе было выделено 50 миллионов рублей, однако результат не всегда устраивал местных жителей. Вопрос: почему инициатива граждан более эффективна, чем работа властей?
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В Тамбове прошла всероссийская научно-практическая конференция «Этика судьи: современное понимание и перспективы развития». Мероприятие собрало экспертов из всех регионов России в формате видеосвязи и стало площадкой для обсуждения актуальных вызовов, стоящих перед судебной системой в условиях
Жители двух девятиэтажных домов на улице Свободной в Тамбове показали пример настоящего хозяйского подхода: во время субботника они не только очистили территорию от мусора, но и самостоятельно заделали ямы во дворе. На акцию вышли 52 человека, включая детей. Организатором стал председатель совета
17 апреля в Тамбовском государственном техническом университете состоялась конференция работников и обучающихся, на которой прошли выборы ректора. Руководителя вуза избирают сроком на пять лет — предыдущие выборы состоялись летом 2020 года. Тогда ректором стал Михаил Краснянский, который вновь
Правительство России приняло решение о выделении более 1,2 миллиарда рублей на комплексное развитие территорий (КРТ) в пяти регионах страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В список получателей федеральной поддержки вошла и Тамбовская область, которой из этой
Правительство России направит более 1,2 миллиарда рублей на поддержку проектов комплексного развития территорий в ряде регионов страны. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Дополнительное финансирование распределят между пятью субъектами РФ, в том числе
Памятник воинам-интернационалистам в Мичуринске продолжает оставаться одним из ключевых символов воинской доблести и гражданской памяти. Он был открыт 24 декабря 1989 года в честь 10-летия ввода советских войск в Афганистан и с тех пор играет особую роль в жизни города. Мемориал создан при активном
16 апреля на улице Советской, 67, где ранее располагался объект культурного наследия — двухэтажный кирпичный дом, замечена активная строительная деятельность. На территорию завезли бетонные плиты, а на месте демонтированного здания уже появилось новое основание.
В девяти фельдшерско-акушерских пунктах Сампурского района Тамбовской области будет обеспечено горячее водоснабжение — соответствующее решение вынес Сампурский районный суд по иску прокуратуры. Основанием для обращения в суд стало выявленное нарушение санитарно-эпидемиологических требований:
На набережной Тамбова вновь прошло выездное совещание с участием представителей областного правительства, руководства компании «РКС-Тамбов», городской администрации и депутатов. Его провёл врио заместителя главы региона Евгений Зименко. Цель — лично оценить ход затянувшихся ремонтных работ на
В селе Покрово-Пригородное Тамбовской области разгорелся скандал после публикации аудиозаписи, на которой учительница английского языка грубо обращается к ученикам третьего класса. В записи слышно, как педагог кричит на детей, используя нецензурные и оскорбительные выражения: «Сидели в телефонах
В Тамбовской области состоялся тематический приём граждан, который провели прокурор региона Александр Гулягин и руководитель управления Федеральной службы судебных приставов Андрей Лузан. Основной темой стали проблемы в сфере исполнительного производства.
В редакцию ИА «Тамбов-информ» поступил сигнал от жителей города, связанный с деятельностью управляющей компании ООО УК «Опора». Несмотря на то, что организация обслуживает более 300 многоквартирных домов, штатная численность её сотрудников за 2024 год составила всего 4 человека, что вызывает
С 5 по 11 апреля Центр управления регионом Тамбовской области (ЦУР) принял и передал в соответствующие инстанции 1025 обращений от жителей. Сообщения поступали в личные сообщения и комментарии на официальных страницах органов власти и учреждений в социальных сетях.
Министерство здравоохранения Тамбовской области осталось без руководителя. Временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Первышов официально объявил об отставке Екатерины Юньковой. Решение прозвучало на оперативном совещании регионального правительства и стало следствием выявленных серьёзных
Следственный комитет России начнёт уголовное расследование по факту разрушения дома №67 на улице Советской в Тамбове, который является объектом культурного наследия регионального значения. Такое поручение дал лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин после получения видеообращения от активистов
Тамбове завершено строительство понтонного моста через реку Цну, соединяющего город с садоводческими товариществами «Липунцы», «Автотранс», «Виктория», «Садовод» и другими. Новый объект стал долгожданным решением для сотен дачников, которые с наступлением сезона регулярно сталкивались с проблемами
В Тамбовской области уже четвёртый год реализуется уникальная программа по развитию адаптивного хоккея для детей с ограниченными возможностями здоровья. Инициатором проекта выступает АНО «Вершина» под руководством депутата Тамбовской городской Думы Оксаны Осетровой. За время существования команда
Региональный оператор по обращению с отходами в Тамбовской области подвёл итоги раздельного сбора мусора за первый квартал 2025 года. По данным компании, в жёлтые контейнеры для вторсырья жители региона собрали 75 тонн отходов, пригодных для переработки.
С 10 апреля Екатерина Юнькова официально покинула пост министра здравоохранения Тамбовской области. Об этом она сообщила в своём аккаунте в социальной сети «ВКонтакте», поблагодарив коллег за совместную работу и подчеркнув, что за полгода на посту главы ведомства удалось добиться значимых для
Суд признал генерального директора ООО «Стройпремьер» виновной в мошенничестве в особо крупном размере при реализации госконтракта на освещение участка дороги в Тамбовской области. Её приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Арбитражный суд Тамбовской области признал АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №52» несостоятельным (банкротом) и ввёл конкурсное производство сроком до 2 октября 2025 года. Предприятию предстоит пройти через масштабную процедуру расчёта с кредиторами и распродажу активов.